Karol G busca  ser 'la cantante de música latina' con su nuevo disco 'Ocean'

La cantautora colombiana Karol G, que alcanzó el éxito con canciones de ritmos urbanos, quiere con su nuevo álbum 'Ocean', que lanza este viernes 3 de mayo del 2019, "mutar" como la "cantante de música latina", según expresó en entrevista.

"Yo amo hacer canciones y disfruto todos los géneros, todos los ritmos, no soy la cantante de reguetón, soy la cantante de música latina. Así quiero ser reconocida ahora", manifestó la intérprete de 'Mi cama'.

Muestra de esta "evolución" es este segundo álbum de estudio, 'Ocean', que incluye temas como "Dices que te vas", junto con su novio y rapero puertorriqueño Anuel AA.

"Lo que me encanta es que incluso en las colaboraciones casi que también los alejé de lo que ellos hacían. A Anuel lo traje del trap y reguetón a una canción totalmente acústica", explicó.

Carolina Giraldo, el verdadero nombre de la intérprete, manifestó sus ganas de ser libre a la hora de querer cantar una canción completa de pop, o de salsa o merengue "si vuelve una onda muy fuerte" de estos dos géneros tropicales, "o de lo que sea", dijo. Aseguró que está preparada para "ir mutando con la música, ir evolucionando a donde la música nos lleve".

Nacida en Medellín y residente de Miami, la colombiana explicó que 'Ocean' es un disco "muy diferente" a su primer disco de estudio, 'Unstoppable', en todos los aspectos y con "muy bonita energía".

"El primer álbum fue de despecho, de dolor, porque era lo que estaba viviendo, pero en este momento de mi carrera, de mi vida personal, estoy como en un momento de mucho amor, de mucha felicidad", indicó.



La ganadora de 2018 del premio Latin Grammy a mejor nuevo artista subrayó que más que mostrar "a una Karol G estaba abriendo el corazón de Carolina" en su nueva producción. "Mis sentimientos, lo que creo, lo que pienso", agregó.



Para Karol G, 'Ocean' es el deseo de mostrar todas sus sensaciones y "las ganas de hacer no solo música urbana, sino otro tipo de música, de tocar otros corazones".

"Yo creo que hay un poquito de todo y a mi no me da miedo tocar otros géneros, yo no quiero que la gente encasille a Karol G como la cantante de reguetón que está funcionando, yo quiero ser esa cantante de música latina", precisó.



Karol G, que ha grabado con artistas como Luis Fonsi, J Balvin, Nicky Jam, Bad Bunny, Nick Jonas, Quavo, Maluma y Ozuna, entre otros, dijo, sin embargo, que sus seguidores escucharán reguetón y trap porque quiere preservar su "esencia".



"No puedo alejarme de lo que soy hoy, de lo que me ha traído el éxito, porque me encanta la música urbana", aclaró. 'Ocean' incluyen una canción acústica con el mismo nombre, a piano y con sonidos del mar, Love With A Quality, con el jamaiquino Damian Jr. Gong Marley, La vida continuó, una kizomba con las brasileñas Simone & Simaria, Yo aprendí, con la rapera cubana Danay Suárez, Baby y Bebesita.

"Vamos a ver cómo lo percibe la gente porque me encanta lo que hice", dice con entusiasmo. A estos se suma el sencillo y video Punto G, producido en Miami por Andy Clayy Rayito y co-escrito por ella, lanzado en abril pasado por esta artista de la casa discográfica Universal Music Latin Entertainment.

De igual forma están incluidos éxitos como Mi Cama, Créeme y Culpables.

A sus 28 años, Karol G dice que le gusta asumir de "forma completa" los aspectos de sus producciones y que sigue el consejo de su padre, a quien considera el artífice del "90%" de su carrera, de ir más allá de la sola música.

Explicó que busca un propósito en cada composición. "Así sea una canción que hable de fiesta y de bailar todas tienen un propósito. Hay unas canciones con un contenido grandísimo que creo que la gente puede aprender muchas cosas y se pude sentir identificada con muchas cosas", agregó.

La cantante interviene no solo con la escritura de las canciones, sino también en los videos, en la producción musical, como también en los aspectos empresariales, con la asociación con una fundación "para limpiar el plástico del océano".