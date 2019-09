Justin Bieber se sincera sobre su consumo de drogas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante canadiense de 25 años, Justin Bieber, publicó este lunes 2 de septiembre del 2019 una larga carta en su cuenta de Instagram. En el texto, el intérprete habló de su vida, las dificultades que ha debido enfrentar y reflexionó sobre su consumo de drogas y sus relaciones.

Bieber contó a sus 118 millones de seguidores que a veces "resulta difícil levantarse de la cama con la actitud correcta mientras se está abrumado por el pasado, el trabajo, las responsabilidades, las emociones, la familia, las finanzas y las relaciones personales”.



El intérprete de Baby dijo que sintió que en su vida solo hay problemas, uno tras otro y que incluso “a veces puede llegar al punto en donde ya no quieres vivir. Donde sientes que nunca va a cambiar”. A pesar de eso reconoció sentirse afortunado por tener a su lado gente que lo anima siempre a continuar adelante.



Y mencionó que aunque “ustedes ven tengo mucho dinero, ropa, autos, elogios, logros, premios” se ha sentido insatisfecho con su vida. El cantante confesó que resulta complicado enfrentar la fama cuando aún se es un niño. “¿Han notado la estadística de las estrellas infantiles y el resultado de su vida?”, se cuestionó.



“Hay una presión y una loca responsabilidad en un niño que su cerebro, emociones y lóbulo frontal (en donde se toman las decisiones) aún no están desarrollados. Sin racionalidad, desafiante, rebelde, cosas por las que todos tenemos que pasar”, dijo el cantante.



El artista también contó que creció en un hogar inestable con unos padres de 18 años que se separaron al poco tiempo “no tenían dinero y aún eran jóvenes y rebeldes”. Entonces cuando empezó a crecer su éxito y se hizo famoso, su mundo se puso de cabeza.



“Para ese momento tenía 18 años sin habilidades para el mundo real, con millones de dólares y acceso a todo lo que quería. Este es un concepto muy aterrador sobre alguien”, lamentó Bieber quien aseguró que a sus 20 años ya había tomado "todas las malas decisiones que puedan imaginar".



El joven cantante confesó que para estar en un escenario hay que aprender a manejar las emociones. Y por ello muchos artistas consumen estupefacientes y reveló que comenzó “a consumir drogas bastante pesadas a los 19 años y abusé de todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado”.



Luego de una larga lista de reproches a su vida, Bieber afirmó que le ha tomado mucho tiempo evaluar sus malas decisiones, relaciones rotas y cambiar sus tóxicos hábitos. Pero dijo que “afortunadamente Dios me bendijo con gente extraordinaria que me ama por quién soy”.



Justin Bieber cuenta que lo mejor de su vida es el matrimonio que contrajo con la modelo Hailey Baldwin. “Ahora estoy navegando por la mejor temporada de mi vida, el matrimonio. Lo cual es una nueva responsabilidad increíblemente loca. Aprendes sobre la paciencia, confianza, compromiso, alegría, humildad y todo lo que parece se necesita para ser un buen hombre”.



Para finalizar la carta, dice que todo eso lo escribió para “decir que cuando las probabilidades están contra ti sigue luchando. Jesús te ama. Sé amable hoy, ama la gente hoy, no por tus reglas sino por el amor perfecto y sin falla de Dios”, concluye el texto.

Hasta este martes 3 de septiembre de 2019, el texto de Justin Bieber alcanzó más de tres millones de 'me gusta' en su cuenta Instagram. Entre los comentarios hay cientos de mensajes que lo felicitan por el hombre en el que se ha convertido y agradecimientos por compartir su testimonio.



El actor Patrick Schwarzenegger es uno de los amigos de Bieber que comenta la publicación:"Gran mensaje hermano". Su representante, Scooter Braun, también le puso un mensaje: "Orgullo de ti". Keegan Allen, actor estadounidense, también respondió a la carta de Justin Bieber: "Amigo, gracias por tomarte el tiempo de escribir esto y compartir este lado del camino".