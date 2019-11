Integrante de BTS provocó un accidente de tránsito en Seúl

LEA TAMBIÉN

El cantante surcoreano Jungkook, miembro de la célebre agrupación de k-pop BTS causó un accidente de tránsito en las calles de Seúl. Fue el propio intérprete el que reconoció su responsabilidad en el choque que tuvo con un taxi y que dejó a los dos conductores heridos levemente.

Según reportan medios internacionales, Jungkook asumió que no había cumplido con la normativa de tránsito y que, como consecuencia, se produjo el accidente. Big Hit Entertainment, la agencia de BTS, informó que el artista llegó a un acuerdo con el otro conductor para solucionar el choque.



"Jungkook admitió que violó la ley de tráfico vial inmediatamente después del accidente. La escena del accidente se resolvió y el interrogatorio policial se completó de acuerdo con el debido proceso, y luego se llegó a un acuerdo amistoso con la víctima", aseguró Big Hit Entertainment en un comunicado en el que también ofreció disculpas a la víctima y a los seguidores de la banda "por preocuparles".



De acuerdo con los reportes, las autoridades de Seúl investigarán al cantante, pues el caso no se ha cerrado todavía, por lo que los pormenores del accidente no han trascendido.



Con un comunicado, la empresa negó rumores que circularon en redes sociales que aseguraron que el cantante estuvo al borde de morir y que el conductor del taxi sufrió heridas de gravedad.

El medio local Segybe Ilbo aseguró que el joven viajaba a bordo de su Mercedes Benz cuando sucedió el choque. El accidente ocurrió en medio de un retiro "prolongado" anunciado por BTS luego de seis años de trabajo.