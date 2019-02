Jennifer López anuncia una gira por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico

LEA TAMBIÉN

La cantante estadounidense de origen latino Jennifer López anunció este miércoles una gira que pasará en junio y julio por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

La oficina de la artista destacó en un comunicado de prensa que 'Its My Party: The Live Celebration' es la primera gira de López en seis años.

Esta tanda de 24 conciertos tendrá un carácter festivo muy especial para la cantante, ya que el 24 de julio, fecha en la que estará en plena carretera durante la gira, cumplirá cincuenta años.



'Its My Party: The Live Celebration' comenzará su andadura el próximo 7 de junio con un recital en Phoenix (EE.UU.).



A lo largo de ese mes, López recorrerá otras ciudades del sur del país como Los Ángeles, Las Vegas, Dallas o Houston.



Posteriormente, la cantante volará a Puerto Rico para dar un único concierto en San Juan el 28 de junio.



El segundo mes de 'Its My Party: The Live Celebration' incluye fechas en ciudades canadienses como Toronto o Montreal antes de regresar a Estados Unidos para cerrar la gira el 26 de julio en Miami.



Siempre con un pie en la música y otro en el cine, López actuó el pasado domingo en la 61 edición de los Grammy, donde encabezó un segmento especial de la gala en homenaje al emblemático sello discográfico Motown.



Con un elegante vestido de brillantes y plumas y acompañada por una lujosa orquesta al puro estilo Motown, López abordó temas en esa gala como 'Please Mr. Postman' de The Marvelettes, 'ABC' de The Jackson 5 o 'My Girl' de The Temptations.



Además, la artista estrenó el pasado diciembre en los cines de EE.UU. la comedia 'Second Act', en la que figuró como protagonista y productora y en donde estuvo acompañada en el elenco por Vanessa Hudgens, Leah Remini y Milo Ventimiglia.



'Second Act' se centra en Maya, una mujer de origen latino que trabaja sin descanso en un supermercado pero cuyos jefes no reconocen su esfuerzo y su valía.



Sin embargo, la vida de Maya da un giro de 180 grados cuando consigue una entrevista en una multinacional en la que tratará de demostrar que la sabiduría de la calle vale, al menos, tanto como la que se enseña en las aulas de las universidades.