Jennifer López y Alex Rodríguez apoyan oficialmente a Joe Biden en un video

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las estrellas latinas Jennifer López y Alex Rodríguez, exjugador de las Grandes Ligas, no solo están unidos por el amor sino en su apoyo al candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, quien se enfrenta al presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

Unificar el país para dejar atrás la división que ha marcado el cuatrienio de la Administración de Trump, derrotar el covid-19 y restablecer la economía son argumentos que la pareja señaló para apoyar a Biden, quien aparece en un video en el que él y su esposa Jill conversan con la famosa pareja del momento sobre la comunidad hispana.



"Estamos entusiasmados, emocionados de votar. Creo que nuestras voces nunca fueron más importantes", señala el ex de los Yankees en este video en el que se suman a una larga lista de famosos que están apoyando al demócrata y que incluye a John Leguizamo, Luis Fonsi, Zoe Saldaña, Lin-Manuel Miranda y Eva Longoria.



"Queremos unirnos como equipo para derrotar la covid y reconstruir la economía, que nos necesita", afirma el exjugador de origen dominicano, a quien Biden le dice que aún tiene el bate que le regaló.



López señaló a la pareja Biden que para ella es importante "unificar la nación nuevamente" y que se ponga fin al racismo y prejuicio que existen "solo porque la Administración dice que eso está bien", al referirse a políticas puestas en marcha por Trump -al que no menciona- y que afectaron a la comunidad latina.



"Eso para mí es muy triste porque no es el país en que creo y crecí", afirma la actriz y cantante, que también participó en un evento durante la convención demócrata en el que pidió a los asistentes que se registren y voten.



Rodríguez indicó que no se trata de rojos o azules, en referencia a los partidos republicano y demócrata, "sino de liderazgo".



"Mi esperanza es que la comunidad latina comience a entender su poder. Ellos entienden lo que significan para este país, que sus votos cuentan", afirmó la neoyorquina.



López comentó a Biden que la comunidad latina es una de las más afectadas por la pandemia. "Cuál es el plan para contener el virus y que la gente vuelva a trabajar?", preguntó la artista al candidato.



El demócrata recordó que los latinos han sido afectados por la enfermedad tres veces más que la comunidad blanca, que hay tres millones de desempleados y recordó el trabajo de los "soñadores" en primera línea durante el azote de la pandemia al país.

"Uno de tres negocios latinos ha desaparecido", afirmó y recordó además un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes para mitigar la crisis.



Biden prometió que habrá latinos en su gabinete si es elegido el 3 de noviembre.



Al dirigirse a la comunidad en español, Rodríguez exhortó a los hispanos a votar mientras que López aseguró que "la comunidad latina va determinar lo que va a pasar en esta elección".



Hay 32 millones de latinos habilitados para votar en noviembre en unos comicios en los que los latinos son el grupo minoritario más grande del electorado.