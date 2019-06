Jennifer Aniston asegura que participaría en una reunión de 'Friends'

LEA TAMBIÉN

La actriz estadounidense Jennifer Aniston aseguró este miércoles 5 de junio del 2019 que participaría en una reunión de 'Friends' y dijo, además, que "cualquier cosa puede suceder" respecto a una hipotética continuación de una de las comedias más exitosas de la historia de la televisión.

Aniston, que la próxima semana estrena la cinta de Netflix 'Murder Mystery' junto a Adam Sandler, pasó hoy por el plató del programa de Ellen DeGeneres, donde la popular presentadora le pidió que hagan una reunión de 'Friends'.



"Vale, ¿por qué no?", respondió Aniston entre los gritos del público. "Escucha, te lo he dicho. Yo lo haría (...) Las chicas (Courtney Cox y Lisa Kudrow) lo harían. Y los chicos lo harían (Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer), estoy segura", afirmó la actriz, antes de asegurar que "cualquier cosa puede suceder".



Posteriormente, Aniston, que interpretaba a Rachel en aquella comedia televisiva, bromeó junto a DeGeneres sobre una continuación de 'Friends' en la que solo apareciera ella, sin los otros cinco personajes originales, y en la que la presentadora fuera la vecina de al lado.



Además, Aniston recordó que este año se cumple un cuarto de siglo de la emisión del primer capítulo de 'Friends', que tuvo lugar el 22 de septiembre de 1994. Durante años, los fans de 'Friends', una comedia sobre las aventuras y desventuras de seis jóvenes en Nueva York, han especulado acerca de nuevos capítulos de esta serie sin que, por el momento, se haya concretado ningún plan o proyecto al respecto.



'Friends' cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena, pero la comedia sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales, las historias de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey.



Un ejemplo de la pasión que aún rodea a 'Friends' se dio a finales de 2018, cuando se extendió por las redes sociales el rumor de que 'Friends' iba a salir del catálogo de Netflix.



Afortunadamente para sus seguidores, Netflix confirmó poco después que 'Friends' seguirá en su oferta al menos durante 2019, una buena noticia que, sin embargo, tuvo un gran coste: según The New York Times, la plataforma digital pagó USD 100 millones a Warner para conservar la serie durante este año.