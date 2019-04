Influencer estadounidense está 'desesperada' porque Instagram canceló su cuenta

LEA TAMBIÉN

La mañana del jueves 4 de abril del 2019, Jessy Taylor, una influencer estadounidense, despertó con una noticia que la perturbó: Instagram había cancelado su cuenta. La razón: decenas de reportes por parte de usuarios de la red social que solicitaron su cierre. Preocupada, la joven, oriunda de Florida (Estados Unidos) compartió un video ese mismo jueves en su canal de YouTube en el que pidió que cesen los reportes y solicitó apoyo a sus seguidores.

"No soy nada sin mis seguidores", dice Taylor en el corto audiovisual que dura casi cuatro minutos. En una habitación a oscuras y visiblemente afectada, la joven comenta que a través de su cuenta @jessytaylorduh comenzó a solventar sus deudas y ganar dinero.



"No entiendo por qué la gente o los trolls están tratando de molestarme y me han reportado cuando lo único que estoy haciendo es tratar de ser una mejor persona. Salí de una vida que odiaba, todo el dinero que gano viene de ahí", comentaba la joven, que sumaba más de 113 000 seguidores en Instagram.

En su canal de YouTube, en el que suma 5 236 seguidores, Taylor reveló que antes de ganar popularidad en las redes sociales, ella solía dedicarse a la prostitución y también en una cadena de comida rápida. "Vivía así, y aunque no lo juzgo, ya no quiero vivir de esa forma. Por favor, pónganse en mis zapatos", lamentó.



Antes de finalizar su video, la influencer pidió a los usuarios que "piensen dos veces antes de reportarme porque me estarían arruinando la vida". La publicación, que suma más de de un millón de visitas, generó respuestas positivas y negativas hacia Taylor.

La usuaria K Money, por ejemplo, dijo "deberías educarte un poco más eberías educarte un poco más y conseguir un trabajo real. Lo que consigues en redes sociales no va a durar para siempre". La cuenta Geoff H la aconsejó y comentó: "La verdad, solo pienso que esto puede hacer que madures como persona. Trabaja duro para que no dependas de nadie".



El miércoles 10 de abril del 2019, Jessy Taylor publicó una fotografía en su nueva cuenta @duhitsjessy. Compartió un mensaje esperanzador en el que afirmó que está tratando de sanar su mente. "No espero que alguien entienda mis luchas más que yo misma. Estoy creciendo y entendiendo más acerca de mi propósito en la vida. Espero que si estás leyendo esto también estés mejorando", señaló.