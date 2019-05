Influencer daña estatua de 200 años para ganar seguidores en redes sociales

LEA TAMBIÉN

Una modelo polaca golpeó una estatua de 200 años de antigüedad para obtener más 'likes' en redes sociales. El video se hizo viral en redes sociales donde se puede ver a la joven riendo junto a sus amigos mientras desfiguran el patrimonio, según informó la página web El País.



Julia Slonska no midió las consecuencias cuando mutilaba la nariz de una escultura que tenía cerca de 200 años de antigüedad. "No debió haber ocurrido. Lo lamento. No diré lo que me impulsó a hacerlo porque es un asunto privado, pero quería disculparme con todos", señaló la joven.



Slonka mutiló la estatua para conseguir más seguidores en Instagram, según lo informó a la revista polaca Plotek. La modelo tiene hasta el momento más de 6 000 seguidores en su cuenta.



La escultura agredida representa un ángel apoyado en una tortuga. Esta obra se ubica en el parque Dolinka Szawajcarska, en Varsovia. La modelo, de 17 años, no pensó que esto le traería consecuencias como el despido inmediato de la agencia de modelos para la que trabajaba, Specto models.



Además de esta compañía, Mbank, una de las entidades bancarias más importantes de su país ha prescindido de su colaboración en una campaña publicitaria, que retiraron después de la acción desaprobatoria de la joven.



Pero eso no es todo, la influencer podría ser castigada con una pena de prisión de seis a ocho meses, según le advirtió Michał Krasucki, conservador Metropolitano de Monumentos de Polonia.



Según la página web warszawawpigulce, fue ella misma quien se puso en contacto con las autoridades para confesar la destrucción del monumento el día jueves 16 de mayo del 2019.