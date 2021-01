Influencer que invitaba a fiestas en la pandemia murió por covid-19

Ygona Moura, una influencer reconocida en Brasil, retó al coronavirus varias veces. Su popularidad en redes sociales aumentó cuando comenzó a invitar a sus miles de seguidores a fiestas clandestinas que se llevaban a cabo en plena pandemia, precisamente, en uno de los países más golpeados por el covid-19.

En sus historias destacadas de Instagram se veía a la joven compartir con varias personas en yates en municipios brasileños sin respetar las medidas de bioseguridad recomendadas para evitar el contagio de coronavirus.



En sus videos se le escuchaba decir, por ejemplo, que "la noche de aglomeración fue todo un éxito. Me junté con mucha gente. Estoy organizando una fiesta para que nos juntemos de nuevo. Me estaba muriendo de las ganas de reunir gente de nuevo. ¿Vamos con la multitud?".



Da mta dó da família, mas porra...com tantas pessoas de família que tentaram ao máximo fugir dessa maldita doença e acabou morrendo deixando filhos e parentes que dependiam e amava, eu msm perdi pessoas próximas a mim agr vai lá nos baile rebola a bunda pra cima e pra baixo🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/ozHblyQumb — Ray Ray 🦅🎸🏀🎧 (@tocompreguissa) January 28, 2021



Pese a que terminó el 2020 celebrando que su cuenta de Instagram había llegado a los 100 000 seguidores, el 2021 no arrancó bien para la joven de 22 años.



El diario El Clarín, uno de los primeros medios en dar a conocer el estado de salud de la mujer, informó hace una semana que Moura se encontraba muy grave de salud, pues estaba internada luego de que se confirmara que tenía coronavirus.



Tras varios días de estar hospitalizada e intubada en el hospital de Ciudad Tiradentes, ubicado en Sao Paulo, la familia de Moura confirmó a través de redes sociales que la influencer falleció el pasado 27 de enero. "Estoy destruido. Ygona murió", escribieron en su cuenta de Twitter.

eu tô destruído. a ygona morreu. — acervo ygona moura #luto (@ygonamoura) January 28, 2021



Por medio de esa cuenta, sus seres queridos compartían el avance de la salud de la joven. Aunque el 20 de enero comunicaron que había tenido una leve mejoría, en los días posteriores las noticias no fueron alentadoras.



El 22 de enero aseguraron que no se esperaba que la mujer pudiera salir del coma y un día después afirmaron que "le aumentó la fiebre y empezaron a aparecer sus problemas renales y cardíacos. Este no es el momento de juzgar".



Desde el 25 de enero, según se lee en su cuenta de Twitter, habían empezado a circular noticias falsas sobre la muerte de Moura y, lamentablemente, la información dejó de ser falsa desde el miércoles.



Este jueves 28 de enero, en sus historias de Instagram, la familia confirmó que la mujer será enterrada el 28 de enero a las 11 de la mañana en el cementerio de 'Vila Formosa'. Además, comentaron que solo podrán asistir diez miembros de su familia.



Brasil actualmente atraviesa un momento difícil, pues además de los elevados contagios que presentan, ahora también luchan con la nueva variante P.1 (B.1.1.28.1) identificada por primera vez en diciembre en el estado de Amazonas en Brasil.



La nueva variante ha generado preocupación porque, tal como ha confirmado la ciencia, tiene una mayor transmisibilidad y podría explicar la afectación por el covid-19 que ha sufrido la zona amazónica del Brasil en las semanas recientes.



Frente a este hecho, Colombia, por ejemplo, ya tomó medidas con el fin de prevenir que a nuestro país llegue la variante brasileña. El presidente Iván Duque confirmó esta semana que los vuelos desde y hacia Brasil quedan suspendidos por 30 días.



El jefe de la cartera de Salud aseguró que esta medida es transitoria; en principio será de 30 días, y allí analizarán "la situación específica de la aparición del linaje B1128 del Brasil".



"Con base en esto, estaremos evaluando los diferentes estudios que se publiquen haciendo análisis sobre este tema para tomar decisiones una vez se termine este periodo", concluyó.

El vecino país actualmente es el tercero que más registra contagios de coronavirus. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Brasil presenta 9'058.687 casos y 221.547 muertes.