Hollywood pone en marcha la primera película protagonizada por un robot

La pandemia de coronavirus ha precipitado la implantación de ciertas tecnologías... también en la industria del cine. Hollywood se prepara para su primera película protagonizada por un robot, proyecto que contará con un presupuesto de USD 70 millones.

'b' es el título de la película y Erica el nombre de la 'actriz', creada por los científicos japoneses Hiroshi Ishiguro y Kohei Ogawa. El largometraje, obra de Eric Pham, Tarek Zohdy y Sam Khoze, sigue a un científico que descubre los peligros asociados a un programa que creó para perfeccionar el ADN humano y que ayuda a la protagonista a escapar. Erica fue diseñada específicamente para este papel, por lo que está concebida para replicar las emociones humanas.



"Para otros métodos de actuación, los actores usan sus propias experiencias de vida para el papel", dice Khoze en declaraciones a The Hollywood Repoter. "Pero Erica no tiene experiencias de vida. Fue creada desde cero para interpretar el papel. Tuvimos que simular sus movimientos y emociones a través de sesiones individuales, para controlar la velocidad de sus movimientos, hablar sobre sus sentimientos y entrenar el desarrollo del carácter y el lenguaje corporal", explicó.



Bondit Capital Media, que financió títulos como 'Hasta los huesos' y la nominada al Oscar 'Loving Vincent'; Happy Moon Productions y Ten Ten Global Media están detrás del innovador proyecto.



Originalmente, Erica iba a debutar como actriz en un proyecto diferente dirigido por Tony Kaye (American History X), pero los productores no consiguieron cuadrar el calendario del director. Por el momento 'b' no tiene director ni más nombres vinculados a su reparto, pero sí se sabe que en 2019 ya se rodaron algunas secuencias. El equipo esperan filmar el resto del largometraje en Europa en junio de 2021.