14 historias para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en Quito

La sala Alfredo Pareja Diezcanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) será el escenario donde se proyectarán 14 filmes que reflexionan sobre los desafíos de ser mujer en los tiempos modernos.

Todos esos forman parte de la muestra ‘Voz propia e Identidad: Cine de Mujeres’, desarrolla para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). En la lista hay 14 historias “que abordan distintos tipos de problemáticas, con una mirada que acerca al espectador a empatizar con lo femenino”, cuentan los organizadores.



Entre los títulos están ‘Julia Ist’, ‘Después de la primavera viene el otoño’, ‘Julieta de los espíritus’, ‘Meninas’, ‘Diva’, ‘La bailarina de ébano’, ‘My luch with Ana’, ‘El papel no puede envolver la brasa’, ‘La mala noche’. Esta última es una ópera prima que habla de la búsqueda de libertad de una mujer obligada a prostituirse.



Este filme recibió el galardón a Mejor Película Internacional en el New York Latino Film Festival de HBO y el Premio del Público en el Festival Latinoamericano de Cine en Quito (organizado por la Cinemateca Nacional).



La muestra se realiza con el apoyo de la Embajada de Brasil y España, de la Asociación Humboldt, de la Sociedad Dante Alighieri, de la Alianza Francesa de Quito y de la cineasta ecuatoriana Gabriela Calvache. Las películas se proyectarán del 4 al 14 de marzo del 2020 (a excepción del martes 10).

El primer día estarán en cartelera ‘Meninas’, a las 17:00, y ‘Vers Mathilde’, a las 19:30. La entrada es gratuita.