La historia detrás de la imagen del bombero que da agua a un armadillo víctima de un incendio en Brasil

Los animales sufren los estragos de los incendios que consumen minuto a minuto la Amazonía de Brasil. Una conmovedora imagen que muestra a un bombero dando agua a un armadillo que huye de las llamas así lo demuestra. La fotografía fue difundida por el cuerpo de bomberos de Mato Grosso, uno de los estados más afectados por los incendios forestales.

Según informa la BBC, el bombero que aparece en la foto se llama Pedro Ribas Alves y es un trabajador especializado en incendios forestales. La instantánea fue captada el pasado sábado 17 de agosto del 2019 luego de que Alves se encontrara con el animal mientras realizaba "un recorrido en un vehículo como parte de sus trabajos de recopilación de información para la lucha contra los incendios", así lo explicó el bombero a BBC Brasil.



Según sus palabras se movilizaba lentamente por la zona afectada y decidió parar cuando vio al animal. "Tomé al armadillo, que no ofrecía resistencia, y le di agua", recordó. Anteriormente, dice, había visto en YouTube a personas dándole agua a armadillos con una garrafa térmica.



El bombero recuerda que en cuanto el pequeño mamífero percibió el agua "quiso tomar y chupar de la boquilla, pero no tenía fuerzas. Así que pedí un vaso a un colega y le di agua". Este fue el momento captado en la imagen Ribas Alves sostiene al armadillo con su mano izquierda y con la derecha sostiene el vaso plástico del que el animal bebe.



El conmovedor momento fue difundido en redes sociales, donde ha sido compartido por cientos de usuarios. El compañero de Ribas Alves fue quien captó las fotografías. "Cuando me vio ayudando al armadillo, rápido comenzó a tomar las fotos", aseguró.



Según el bombero, el incendio del que huía de un incendio causado por problemas en la red eléctrica de Nova Mutum, un municipio ubicado a 269 kilómetros de Cuiabá) y golpeado por llamas que consumieron 772 hectáreas.

La Amazonía de Brasil es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) "alberga la mayor extensión de bosque pluvial tropical que queda en nuestro planeta... estos bosques desempeñan un papel vital en la regulación del clima mundial y la prestación de otros servicios, como la purificación del agua y la absorción de carbono".



Según la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, se conoce que la Amazonía es hábitat de 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 de aves, 550 de reptiles y 500 de mamíferos, pero nuevas especies se descubren constantemente. En el territorio también habitan unas 30 000 especies de plantas.