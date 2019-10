Hija de José José confirma honras fúnebres en Miami y México

LEA TAMBIÉN

La hija menor de José José, Sara Sosa Salazar, confirmó este lunes 31 de septiembre del 2019 en un comunicado que habrá dos ceremonias fúnebres para el intérprete, una en Miami y otra en Ciudad de México, para que quien lo desee pueda despedirse del cantante mexicano fallecido el sábado 29 de septiembre a los 71 años.

"Queremos que esto sea una celebración de la obra y legado de un ser humano único cuya vida fue dedicada a la gente y al amor por la música. Es importante para nosotros que sea recordado como la persona que fue y siempre será para cada uno de nosotros, un Príncipe", dice su hija en el comunicado.



Sarita, hija de José José y su tercera esposa, la cubana Sara Salazar, emitió un comunicado en nombre de su "familia" en el que pide "paciencia" para "obtener los detalles de las ceremonias", que son -dice- lo que su padre hubiera querido.



El llamado Príncipe de la canción, que en 2017 anunció que padecía un cáncer de páncreas, llegó a Miami a comienzos de febrero 2018 para recibir tratamiento y permaneció en Florida al cuidado de su hija menor hasta su muerte, ocurrida el sábado 28 de septiembre en un hospital del sur del estado, cuyo nombre no se ha facilitado.



Sarita confesó además al programa 'Al Rojo Vivo' que no tenía dinero para hacer los funerales de su padre. Sin embargo, aclaró que amigos y su disquera están apoyando para costear el último adiós del Príncipe de la canción.



"Para serle honesta, no (teníamos dinero). Pero estoy eternamente agradecida con sus amigos artistas que están haciendo todo lo posible por ayudarnos a cubrir los gastos, su disquera. Dios sabe cómo hace las cosas", dijo al programa en la segunda parte de una entrevista que dio a la periodista María Celeste Arrarás y cuyo contenido trascendió este 1 de octubre.

Los hijos mayores de José José han denunciado que no han podido ver los restos mortales de su padre y han arremetido contra Sarita.



José Joel y Marysol Sosa Noreña llegaron este domingo 30 de septiembre a Miami para dar el último adiós a su padre, pero, según dijeron a la prensa, no han logrado que su hermana les atienda las llamadas y les informe de dónde están los restos de su padre.



Rodeados de periodistas, los dos hijos mayores han buscado sin éxito en el hospital donde supuestamente falleció José José y en dos funerarias e incluso han solicitado ayuda a la Policía.

"Queremos saber dónde está el cuerpo porque, hasta este momento, no sabemos dónde está y nosotros, por derecho, tenemos que comprobar que don José José, nuestro padre, ya falleció", agregó el hijo mayor, de 43 años, que emplazó a Sarita Sosa a reunirse con ellos.



En el comunicado, la hija menor del cantante no hace referencia alguna a sus hermanos ni a las diferencias que tiene con ellos, que no son nuevas y están empañando el duelo por la muerte del popular cantante mexicano.



Por declaraciones de la hija menor del cantante a una cadena hispana de televisión y por las realizadas por un portavoz de ella y su madre, Miguel Garrocho, se deduce que los restos mortales de José José están en la morgue o en un depósito de cadáveres de la funeraria.

El cuerpo no ha sido puesto a disposición de la familia, pero en cuanto las autoridades lo permitan, se tomarán las medidas necesarias para celebrar los funerales, dijo Garrocho.