Cadena perpetua para hermano de Nicki Minaj por haber violado a su hijastra

Jelani Maraj, hermano de la cantante trinitense Nicky Minaj, fue condenado este 27 de enero de 2020 a una pena mínima de 25 años de prisión hasta cadena perpetua por haber violado a su hijastra. La sentencia, emitida por una corte de Long Island, se conoció este lunes 27 de enero del 2020.

La sentencia quedó en firme dos años después de que un jurado declaró culpable a Maraj por el delito de violación. Los abusos ocurrían cuando la madre de la niña, que tenía solo 11 años de edad, estaba en el trabajo.



El juicio por violación se inició en el año 2015 y el jurado halló al acusado culpable en el año 2017. La niña fue testigo en el proceso y durante las audiencias contó cómo se dieron los hechos. Según sus relatos, las violaciones llegaron a ocurrir hasta cuatro veces a la semana y, en algunas ocasiones, hasta dos veces al día.



La menor, que actualmente tiene 14 años, reveló que Maraj le practicó sexo anal y que la abofeteó en su casa antes de decirle que no cuente a nadie lo que había sucedido. En octubre del 2017 testificó que el hombre la llamaba su "marioneta y me dijo que no tenía derecho a opinar en lo que él me hacía".



Según el relato de la víctima la primera violación ocurrió en abril del 2015 en la habitación de Maraj. "Me dijo que me quite los pantalones, que me meta en las cobijas con él y me empezó a acariciar la espalda". Añadió que los abusos continuaron durante meses, a pesar de que en una ocasión su hermano de ocho años había descubierto a Maraj violando a la niña.



"Estaba sobre mis antebrazos en la cama y él me había sacado el pantalón", le contó a la corte la víctima quien añadió que le había pedido al niño que no le diga nada a su madre. El pequeño también testificó en el juicio y contó que había sido testigo de los abusos.



La Fiscalía presentó como evidencia una muestra de ADN recuperada de pantalones de pijama de la niña que estaba vinculada a Maraj.



Maraj, quien no estuvo presente en la corte, negó los hechos y sus abogados alegaron que las acusaciones fueron inventadas por la madre de la niña, quien buscaba que Nicki Minaj le pague una suma de USD 25 millones por su silencio.

La rapera pagó la fianza de su hermano cuando este fue arrestado por primera vez por el crimen en el año 2015. Según medios estadounidenses, tras la decisión del jurado la relación de ambos se habría roto.