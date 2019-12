Weinstein, acusado de agresiones sexuales, dice que fue pionero del avance de las mujeres en Hollywood

LEA TAMBIÉN

El productor Harvey Weinstyein, pendiente de juicio por múltiples abusos sexuales, se reivindicó este domingo 15 de diciembre del 2019 en una entrevista con The New York Post y afirmó merecer una "palmadita en la espalda cuando se trata de mujeres", puesto que considera que con sus producciones apoyó a muchas actrices.

Desde su habitación del hospital en Nueva York, desde donde fue dado de alta después de su cirugía de espalda, Weinstein lamentó que se olvide todo lo que él cree que ha hecho por las mujeres en su carrera.



Weinstein dice que se siente como el "hombre olvidado" y agrega: "Hice más películas dirigidas por mujeres y sobre mujeres que cualquier cineasta, y estoy hablando de hace 30 años. No estoy hablando de ahora cuando está de moda. ¡Lo hice primero! ¡Fui pionero!".



"Todo se destrozó por lo que sucedió. Mi trabajo ha sido olvidado", abundó en la entrevista, en la que apuntó: "Quiero que esta ciudad reconozca quién era yo en lugar de en lo que me he convertido".



Vistiendo pantalones tejanos, una camiseta negra y con un tubo que drena la sangre de su incisión en la operación, Weinstein cita su apoyo a actrices como Gwyneth Paltrow, Felicity Huffman e incluso a la cantante Madonna como ejemplos de confianza y buen trato en sus proyectos cinematográficos.



El 6 de enero, Weinstein irá a juicio por cinco cargos diferentes, que incluyen agresión sexual depredadora, un acto sexual criminal y violación.



Weinstein puede llegar a enfrentarse a cadena perpetua si es declarado culpable. Él se declara inocente de todos los cargos.



Si bien se negó a hablar al Post sobre cualquiera de las acusaciones en su contra, Weinstein dijo que solo accedió a la entrevista, la primera en más de un año, para demostrar que no ha estado exagerando sobre sus dolencias, después de que se le viese ayudado por un andador en su última comparecencia ante el juez.