Actor que dio vida a Hagrid en 'Harry Potter' podría no volver a caminar

Robbie Coltrane, el actor británico conocido por haber interpretado a Rubeus Hagrid en las películas de la saga 'Harry Potter', batalla con una enfermedad conocida como osteoartrítis. Como consecuencia de ello, actualmente está en silla de ruedas a la espera de una operación en su rodilla que le permitirá volver a caminar.

El actor de 68 años, ha batallado durante años con un "constante dolor en su rodilla", asegura el tabloide británico Daily Mail. El medio The Sun informa que el actor hizo su primera aparición pública en silla de ruedas en el St. Pancras Renaissance Hotel en Londres el pasado 11 de marzo del 2019 por la noche. Estuvo presente en el evento de lanzamiento de una atracción del parque Universal Orlando llamado Hagrid's Magical Creatures Motorbike Ride.



Una fuente citada por The Sun dice que Coltrane ha vivido con un dolor constante por varios años y que su rodilla se ha ido deteriorando. Por ahora, el actor no puede caminar sin asistencia y recibió una silla de ruedas "mientras espera un procedimiento quirúrgico especial en Estados Unidos" para reparar su rodilla.



Para los fanáticos de la saga de películas basada en los libros de J.K. Rowling, ver a Coltrane en una silla de ruedas fue un "gran shock", aseguró una fuente al medio británico quien añadió que los seguidores de los filmes están "acostumbrados a verlo parado, fuerte y alto, como Hagrid".



El informante añadió que para el actor, no poder caminar es algo "frustrante". Pero que espera poder hacerlo nuevamente tras la operación. En el evento del lunes dijo que ya le "deben una nueva rodilla" y que en cuanto la tenga estará "saltando como un elfo".



La osteoartritis, según explica el portal WebMD especializado en medicina, es una condición causada por el envejecimiento de las articulaciones, heridas y obesidad. "Los síntomas incluyen dolor y rigidez. El tratamiento depende de la articulación afectada". Entre estas pueden estar las manos, la muñeca, el cuello, la espalda, las rodillas y la cadera. "Si una persona tiene sobrepeso, la reducción del mismo puede mejorar los síntomas", asegura el sitio.

El actor fue diagnosticado con la enfermedad en el 2016, según The Sun. En unas primeras declaraciones aseguró estar "adolorido todo el día" y contó que en una operación inicial los médicos "descubrieron que no me queda cartílago en una de mis rodillas. Se desintegró por completo", declaró.