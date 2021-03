¿Habrá temporada 2 de 'WandaVision' (Bruja Escarlata y Visión)?

Los fans de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) mantienen la esperanza de que haya una segunda temporada de la ficción. Aunque por el momento no hay nada confirmado, el director de Marvel, Kevin Feige, ha dejado la puerta abierta a una nueva entrega.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el marco de la gira de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión Estadounidense, Feige abordó la posibilidad de que haya una temporada 2 de la ficción protagonizada por Elisabeth Olsen y Paul Bettany.



"He estado en Marvel demasiado tiempo como para decir un no o un sí definitivo a cualquier cosa, con respecto a otra temporada de Bruja Escarlata y Visión", dijo, aunque dejó claro que por el momento no hay planes de rodar nuevos capítulos. "Elizabeth Olsen pasará de Bruja Escarlata y Visión a la película de Doctor Strange", informó.



Pese a que Bruja Escarlata y Visión podría quedarse en una única temporada, Kevin Feige seguró que algunas series tendrán más de una entrega. "Lo divertido del Universo Cinematográfico Marvel es todo el cruce que podemos hacer entre series y películas. Por lo tanto, variará según la historia. A veces habrá una temporada 2, a veces habrá una película y volverá a ser una serie. Aún no se ha anunciado, pero estamos pensando y planeando segundas temporadas para algunas de las próximas series", dejó caer.



"Quizás algún día planearemos cinco temporadas de una serie. Pero nos estamos enfocando en ofrecer las temporadas lo mejor que podamos, una por una, hasta el momento", concluyó.



Además de Bruja Escarlata y Visión, Marvel está preparando otras series para Disney+ como Falcon y el Soldado de Invierno, que se estrena el 19 de marzo; Loki, que verá la luz el 11 de junio, Hawkeye, Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Ironheart, Secret Invasion y Armor Wars.