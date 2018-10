Guillermo del Toro hará filme sobre Pinocho para Netflix

LEA TAMBIÉN

El oscarizado cineasta mexicano Guillermo del Toro realizará su primer filme animado con Netflix, una versión del clásico 'Pinocho', informó este lunes, 22 de octubre del 2018, el gigante del streaming.

Pinocho será la primera producción para Del Toro desde que ganó el Oscar con 'La forma del agua'. “Ninguna forma de arte ha influenciado tanto mi vida y mi trabajo como la animación y ningún personaje ha tenido una conexión tan profunda conmigo como Pinocho”, dijo Del Toro citado en el comunicado de Netflix.



“He querido hacer esta película desde que tengo memoria”, añadió Del Toro, que escribe, dirige y produce esta cinta que será realizada en animación fotograma a fotograma o 'stop motion'.



“Pinocho es un alma inocente con un padre indiferente que se pierde en un mundo que no puede comprender”, añadió el cineasta. “Se embarca en un viaje extraordinario que le deja con una profunda comprensión de su padre y del mundo real”, siguió el mexicano, que ubicará la historia en la Italia de la década de 1930.



El aclamado director, que ya había sido nominado al Oscar en 2007 por “El laberinto del fauno”, tiene varios proyectos con Netflix, incluida la serie animada 'Tales of Arcadia', cuyo segundo capítulo se estrena en diciembre de 2018, seguido por un tercero en 2019.



También presentará un programa de antología de cine de horror en la plataforma. Netflix indicó que la producción de “ Pinocho ” comenzará este otoño boreal. No hay fecha de estreno.