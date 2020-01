Guess tiene a un ecuatoriano entre sus filas

LEA TAMBIÉN

El ‘sueño americano’ se hizo realidad para Christian Ferretti, quien salió de Guayaquil a sus 18 años para visitar a un tío que vivía en Florida, EE.UU. pero decidió quedarse en ese país con el fin de perseguir una carrera como diseñador. Ahora es diseñador sénior de G by Guess, tras un largo período en que luchó como inmigrante, desde abajo.

“Cuando empecé a trabajar no tenía papeles ni sabía inglés; laboraba en construcción, limpieza y restaurantes. Eso fue del 97 hasta el 2004”, cuenta durante una corta visita al Ecuador que realizó, pues fue uno de los galardonados en los Luxe Awards, premios que reconocen a lo mejor de las industrias creativas.



En el 2005, Ferretti se mudó a Los Ángeles y consiguió un trabajo en una fundación para personas sin hogar. Allí conoció a su esposa y tras contraer matrimonio tuvo la oportunidad de estudiar diseño.



“Me metí a la universidad a los 27 años, cuando todos mis compañeros eran de 18. No me importó. Fui al Art Institute de Hollywood y traté de dar lo mejor. Terminé mi carrera en tres años”, relata.



Mientras estudiaba, trabajaba en una tienda de ropa, pero al finalizar sus estudios renunció para enfocarse en sus habilidades y entrenarse en el manejo de programas de diseño. Pensó que se iniciaría en una compañía pequeña, pero no.



Un día recibió una llamada de un reclutador de Guess, pues había una vacante en diseño masculino. “Creo que conocieron mi trabajo porque empecé a presentarlo a muchas personas. Fui a la entrevista, supernervioso”.



Después de tres entrevistas, con directores de diferentes áreas de la empresa, se ganó el puesto como asistente de diseño. “Me quedé muy anonadado”, expresa.



Eso fue en el 2011. En estos cerca de nueve años ha ido escalando y ahora es diseñador sénior. Cada dos años se hacen las promociones, por lo tanto, el siguiente nivel sería la dirección creativa.



El mundo del diseño en Estados Unidos -asegura- es muy competitivo. Sin embargo, le ha traído muchas buenas experiencias. Una de las más memorables fue haber realizado una colección junto al cantante colombiano J Balvin. “Un montón de gente estuvo envuelta en el desarrollo del concepto. Poner mi granito de arena me encantó mucho”, dice.



Guess ha sido una gran plataforma a través de la cual ha conocido a personalidades latinas famosas, como el presentador Juan Carlos Arciniegas y el cantante Gianmarco, a quienes les ha hecho asesoría y estilismo de imagen.



En el futuro, Ferretti espera lanzar su marca de moda bajo su nombre. “Me gusta usar ropa ‘vintage’ y darle un nuevo propósito. Hay demasiada ropa en el mundo, los ríos de India están agotados”, concluye.



Christian Ferretti. Tiene 40 años. Estudió diseño de moda en el Art Institute of California. En el 2011 empezó su carrera en G by Guess, como asistente de diseño masculino. En el 2016 fue promovido al segmento Prendas de Vestir. Desde el 2018 es diseñador sénior. De forma independiente, tiene una línea de ropa y trabaja como estilista de moda para personalidades latinas en California.