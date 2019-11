El Grammy Latino celebra a Juanes

LEA TAMBIÉN

De A Dios le pido a La camisa negra: será difícil no cantar y permanecer sentado en la fiesta que el Grammy Latino le dedica este miércoles 13 de noviembre del 2019 a Juanes.

El colombiano de 47 años será reconocido como la Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en una ceremonia que antecede a la entrega del galardón y donde lo que no faltará será la música.



Fonseca, Juan Luis Guerra, Mon Laferte, Morat, Ozuna, Rosalía, Jesse & Joy, Fito Páez, Alejandro Sanz y Sebastián Yatra son solo algunos de los grandes nombres que subirán al escenario en Las Vegas para cantar los grandes éxitos de Juanes.



“Vegas, Vegas, Vegas... ya llegamos”, publicó el colombiano en una historia de Instagram mostrando su vista en lo que parece su habitación de hotel en la capital del juego, donde se entrega el Grammy Latino.



La Academia entrega este reconocimiento “a músicos de herencia iberoamericana en apreciación no solo a sus logros artísticos en la industria de la música latina, sino también por sus profundos esfuerzos humanitarios”, según un comunicado.



La banda mexicana Maná recibió el año pasado esta distinción, que ya también fue para Marc Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Emilio y Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, José José, Ricky Martin, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Shakira y Caetano Veloso.



“Juanes es joven, y a la vez legendario. Un artista que nos ha inspirado a través de su increíble música durante muchos años trabajando a la vez para lograr un cambio político, social y positivo en el mundo”, dijo en junio Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia. “Su liderazgo y trabajo filantrópico, además de sus mensajes positivos que van más allá de la música, reflejan sus inmensas contribuciones a la comunidad”.



Con 10 álbumes y 20 millones de copias vendidas, este intérprete y compositor se consagró como el solista más premiado en la historia de los Latin Grammy, con 23 gramófonos dorados en 18 años de carrera.



Su preferencia por su lengua materna lo privó de llegar a más públicos, pero no del reconocimiento internacional incluso más allá de la música. Fíjate bien, A Dios le pido, La camisa negra y Es por ti son temas coreados en todo el mundo.



“La Academia Latina de la Grabación ha sido una parte fundamental para llevar mi música a una audiencia global”, dijo Juanes, que está nominado este año en tres categorías.

Cuando comenzó a tocar guitarra lo que más se escuchaba en su natal Medellín eran las bombas de Pablo Escobar y el llanto de las víctimas. “La música que hacíamos entonces era la respuesta a todo eso”, recordó el colombiano en una entrevista con el diario El Tiempo.



Juanes sufrió la violencia de Medellín, con la muerte en 1990 de un amigo de infancia durante una masacre en una discoteca, y luego con el secuestro y asesinato de un primo hermano.



Seguidor de la banda Metallica, su primera agrupación fue de metal. Fue una de las varias transformaciones que atravesó, personales y con su música, al tiempo que crecía su compromiso social y activismo por la paz.



Juanes le cantó al drama de las minas antipersona y en 2008 organizó el concierto Paz Sin Fronteras para reducir la escalada de tensiones entre Colombia y Venezuela.

En 2009 llenó la emblemática Plaza de la Revolución de La Habana con una nueva edición de Paz Sin Fronteras y tras superar una crisis personal, viajó hasta Oslo para cantarle a la paz de su país, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos recibió el nobel por el acuerdo que terminó con más de medio siglo de conflicto armado con la guerrilla de las FARC.