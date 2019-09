Google celebra a 'Friends' en su aniversario número 25

LEA TAMBIÉN

El gigante tecnológico Google tomó momentos icónicos de 'Friends' o las principales características de sus personajes para celebrar el aniversario número 25 de la serie. De esta forma, al buscar el nombre de Ross, Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, y Chandler junto con la palabra "Friends", los internautas pueden encontrar divertidas sorpresas.

'Friends' cuyo primer episodio se emitió el 22 de septiembre de 1994 en Estados Unidos, es una de las comedias de televisión más exitosas de todos los tiempos. Se mantiene vigente a nivel mundial gracias a retransmisiones y a su llegada al gigante del streaming Netflix en el 2017. Sin embargo, el programa dejará la plataforma este 2020.



Google celebró este hito en la historia de 'Friends' con sus populares easter eggs, un truco 'escondido' en el buscador que hace que una animación especial aparezca cuando los internautas insertan las palabras claves adecuadas.



De esta forma, al escribir en la barra de búsqueda de Google las palabras "Ross Friends" aparece una ficha que da datos sobre el personaje ficticio Ross Geller, que en la comedia fue interpretado por el actor David Schwimmer.



Junto al nombre aparece un pequeño sillón y al dar click en él la página gira hacia la derecha o hacia la izquierda. En la versión de escritorio de Google se puede escuchar la voz de Schwimmer diciendo la palabra "pivot". Si el internauta hace click varias veces, el pequeño sillón se romperá y la voz de Schwimmer sonará otra vez diciendo: "No creo que va a 'pivotear más'.



El easter egg de Ross Geller está inspirado en una de sus escenas más icónicas. El personaje compra un nuevo sillón, pero se niega a que los repartidores de la tienda se lo lleven a su casa, pues el valor de envío es casi el mismo que el del mueble. Por ello, pide ayuda de Rachel y de Chandler para llevar su sillón a su departamento, pero fracasan en el intento y este se rompe en dos partes.

En el caso de Mónica Geller (Courteney Cox), Google tomó una de las facetas más conocidas del personaje: su obsesión por la limpieza. Por ello, al hacer la búsqueda "Mónica Friends" y el buscador arrojará nuevamente la ficha del personaje, cuyo nombre está acompañado de una cubeta con burbujas.



Al hacer click sobre el dibujo, una esponja sale de la cubeta y se pasa por el nombre de Mónica, dejándolo reluciente. En la versión de escritorio se escucha el sonido de la esponja y el de unas pequeñas chispas que indican que todo está brillando.

A lo largo de las 10 temporadas que duró la serie, el afán de Mónica con la limpieza y con la perfección quedó demostrado en más de una ocasión. Un ejemplo de ello es cuando Rachel, Ross, Joey y Phoebe la encuentran aspirando, solo para luego tomar una aspiradora más pequeña y utilizarla para limpiar la más grande.

El easter egg de Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) también se toma una faceta muy distintiva de personaje. Al ingresar en el buscador las palabras "Phoebe Friends" aparece junto al nombre una guitarra, un accesorio que acompaña a Buffay a lo largo de la serie en sus presentaciones en Central Perk, la cafetería donde los amigos siempre se reúnen.



Al hacer click, un gato cubierto por una nube de mal olor surge de la parte inferior de la pantalla y la guitarra empieza a moverse. Entonces se puede escuchar a Phoebe cantando su recordado tema Smelly Cat (Gato Apestoso) con el que logró un contrato con una productora y grabó un video musical.

Una de las escenas más recordadas que están acompañadas de la canción Smelly Cat tiene lugar en Central Perk, cuando Phoebe invita a todos sus amigos a cantar el tema con ella. Todos participan a excepción de Ross, pues las líneas de la canción se acaban antes de poder llegar a él. Posteriormente, todas las personas que están en la cafetería cantan junto con ella.

El personaje de Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) se distinguió en 'Friends' por su amor por la comida. Por ello, su easter egg resalta esta faceta. Al buscar en Google "Joey Friends" aparece la ficha del personaje acompañada del dibujo de una pizza, una de las comidas favoritas de Joey.



Al hacer click sobre la pizza aparecen en la pantalla varias comidas, unas manos surgen de la parte inferior de la pantalla y toman todos los alimentos mientras que en el fondo suena la frase: "Joey doesn't share food" (Joey no comparte la comida).

La cita que Google tomó del personaje para su easter egg fue sacada del noveno capítulo de la décima temporada, que fue dirigido por David Schwimmer. En él, Joey tiene problemas con una mujer con la que está saliendo porque tomó unas papas fritas de su plato de comida.

El personaje de Chandler Bing (Matthew Perry) es recordado por las burlas a sus amigos, su sarcasmo, entre otras facetas. Sin embargo, su easter egg de Google resalta su amor por sus mascotas, un pato y un pollito, que aparecieron por primera vez en la tercera temporada del show.

Al escribir las palabras "Chandler Friends" en Google, el buscador presenta la ficha de Bing junto a un sillón de color café, una que el personaje siempre utilizaba. Al hacer click en ella esta se reclina y de allí salen el pato y el pollito, que empiezan a caminar en la parte inferior de la pantalla.



Los animales aparecieron por primera vez en el capítulo 'The one with a chick and a duck' (El del pollito y el pato). En el episodio, Joey decide comprar un pollito para Chandler, pero a él no le convence la idea hasta que pasa un día entero con el animal. Sin embargo, su presencia en la casa empieza a generar problemas, por lo que Chandler decide llevar el pollito a un albergue para animales, solo para enterarse que lo matarían si no encontraba un nuevo hogar.



Ante esta situación, se entera que también hay un pato disponible en adopción, por lo que el personaje no duda y también lo lleva a casa. Los animales desaparecieron después de las sexta temporada, son mencionados una vez en la séptima y en el episodio final se conoció que murieron tiempo atrás, pero nadie le dijo a Joey, porque Chandler quería proteger sus sentimientos.

El personaje de Rachel Green (Jennifer Aniston) se volvió famoso por sus cortes de cabello a lo largo de la serie. De hecho, uno de los tantos 'looks' se volvió popular con el nombre 'The Rachel' y esto es precisamente lo que Google destaca de ella.



Al buscar en Google las palabras "Rachel Friends" aparece la ficha del personaje acompañado de una silueta que deja ver el distintivo corte conocido como 'The Rachel'. Este easter egg no está animado, pues al hacer click en la imagen el buscador manda al internauta a una página en la que se pueden ver fotografías del corte de cabello.