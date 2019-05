Gina Rodríguez protagonizará la película 'Awake' de Netflix

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La actriz latina Gina Rodríguez, muy conocida en Estados Unidos por la comedia televisiva 'Jane the Virgin', protagonizará la película 'Awake' de la plataforma digital Netflix, informó este jueves 30 de mayo del 2019 el medio especializado en la industria cinematográfica Deadline.

Rodríguez, que ya ha colaborado en varias ocasiones con esta compañía de 'streaming' (emisión en línea), trabajará en este largometraje de ciencia-ficción a las órdenes del director Mark Raso, que en 2018 estrenó en Netflix la cinta 'Kodachrome' con Ed Harris, Jason Sudeikis y Elizabeth Olsen en su reparto.



La trama de 'Awake' girará en torno a un misterioso suceso que afecta a toda la Tierra y que impide dormir a todos los humanos y hace que los aparatos electrónicos dejen de funcionar.



Ante un planeta a punto de sumirse en el caos, una exmilitar (Rodríguez) con graves problemas en el pasado parece saber el secreto para salvar a la humanidad, pero esa cura tiene que ver con su propia hija.



'Awake' contará con un guion firmado por Joseph Raso y Greg Poirer y se espera que su rodaje comience a finales de este verano.



Nacida en Chicago (EE.UU.) en 1984 en una familia con raíces puertorriqueñas, Rodríguez se hizo famosa en el entretenimiento estadounidense gracias a su papel en 'Jane the Virgin', serie que este año emite su quinta y última temporada.



Esta producción para la pequeña pantalla le dio en 2015 a Rodríguez un Globo de Oro a la Mejor Actriz de una comedia televisiva.

Video: YouTube, cuenta: Netflix

La actriz ha presentado este año 'Someone Great', una comedia dirigida por Jennifer Kaytin Robinson y que se estrenó en Netflix; y 'Miss Bal', una nueva versión de la cinta mexicana homónima del cineasta Gerardo Naranjo de 2011 y que, en esta ocasión, dirigió la estadounidense Catherine Hardwicke ('Twilight', 2008).



Entre los proyectos futuros de Rodríguez sobresale 'Carmen Sandiego', una película de Netflix en la que interpretará a la famosa y escurridiza ladrona de tesoros surgida del mundo de los

Es el segundo proyecto en el que Rodríguez y el gigante digital unen sus fuerzas acerca de Carmen Sandiego, ya que este año prestó su voz a una serie de animación sobre el mismo personaje.



Además, Rodríguez encabezará junto a Evan Rachel Wood el elenco de una película todavía sin título de la realizadora Miranda July ("Me and You and Everyone We Know", 2005).