Gian Marco no cae rendido a la moda de la música urbana y sigue fiel al amor

El cantante peruano Gian Marco asegura que, a pesar de las nuevas 'modas' como el reguetón y el género urbano, géneros latinos que están triunfando a nivel mundial, siempre habrá espacio para las canciones más románticas en la industria.

"Son temas que no creo que vayan a perder vigencia, porque se trata de marcar la diferencia de todo lo que está pasando", afirma el intérprete aclarando que "las modas siempre han sucedido".



Por ello, el impulso de las nuevas corrientes musicales no ha hecho cambiar el estilo de Gian Marco y esa es la razón por la que el artista ha vuelto a apostar por el romance y el desamor a la hora de crear su nuevo trabajo discográfico, "Intuición", cuya fecha de publicación todavía está por confirmar.



A su juicio, "a veces, es importante dejar la razón a un lado" y "dejarse llevar por lo que el corazón y la mente dicen", idea que ha querido plasmar en su decimoquinto álbum, cuyas 12 canciones han sido compuestas íntegramente por él.



"Las canciones sirven para muchas cosas: para recordar, para reflejarse, para decir lo que no puedes expresar en palabras", dice el intérprete, que se muestra convencido de que "la música, en todos sus géneros, es un bálsamo".

Él confiesa que el amor se ha convertido en el eje central de su vida y cuenta que es algo que siempre pone en práctica con su esposa Claudia Zignano, con la que lleva casado 24 años.



"Hay días buenos y malos, y nunca puedes tomar algo garantizado: a pesar de que lleves tantos años casado, es un trabajo diario y es un aprendizaje", remarca el cantante nacido en Lima hace 48 años.



No tiene problema en admitir que "no hay nada más lindo que pelearse y reconciliarse" y considera que el matrimonio es "casi una religión". "La convivencia se trata de aprender, si le pones demasiada cabeza, la palabra matrimonio es la que da miedo", apostilla este artista que se considera "un contador de historias" al que le gusta "decir las cosas de manera distinta".



El hijo de la actriz y cantante Regina Alcóver y del desaparecido compositor Javier Zignano señala que no pudo disfrutar de una familia en su niñez porque sus padres se separaron cuando él era muy pequeño.



"A pesar de que mis padres, en el poco tiempo que estuvieron juntos, me dieron muchísimo amor, en su vida como separados me dieron más enseñanzas y alas para volar", comenta.



Después de todo, y siendo ya un adulto, reconoce que se ha dado cuenta de lo "importante" y "maravilloso" que es formar y mantener una familia.



"Para mí la familia es una bendición, es el núcleo de un grupo de personas que nos hemos juntado en esta vida para tener un proyecto común y para ayudarnos entre todos", dice el ganador de tres premios Latin Grammy.



Gian Marco, que ha escrito canciones para artistas de renombre como Marc Anthony, Gloria Estefan, Cristian Castro o Paulina Rubio, recuerda que todo cambió cuando en el año 2000 se mudó a Miami y descubrió que "hay una forma de estar en la industria, que es escribiendo canciones".



"Hay mucha gente que me conoce como autor, gente que conoce mi obra desde que empezó mi carrera y hay quien me conoce desde hace poco por los discos más recientes", explica.



Ese paso le permitió que se abriera "una puerta importantísima para poder seguir haciendo música"; hasta tal punto que, en 2019, cumplirá 30 años de carrera artística.



Para conmemorar este hito, el artista ha avanzado que tiene planeado hacer una larga gira de conciertos en su país natal, aunque no descarta presentarse también en México y en España, donde en 2003 saltó a la fama gracias al éxito de "Se me olvidó".