El Galapagos Music Fest, una iniciativa para ayudar a los galapagueños en la pandemia

La cantautora estadounidense-ecuatoriana Cristina Morrison es la fundadora, productora y anfitriona del Galapagos Music Fest. El festival, que reúne a más de 25 artistas internacionales, celebrará su primera edición de manera virtual, en dos etapas, entre el 28 de mayo y el 5 de junio. El festival busca recaudar fondos, a través del arte y la música, que serán destinados a la causa Todos por Galápagos.

Como residente de Galápagos desde hace 25 años, Morrison ha desarrollado varios proyectos en favor de las islas. “Siempre hubo la idea de hacer algo más grande en Galápagos como un festival o abrir un estudio de grabación. Entre mis proyectos siempre había algo latente para hacer en Galápagos”, dice la artista, que viene trabajando desde hace aproximadamente un mes en la producción, de la mano de colaboradores como The Thinkers Studio, Roberto Ochoa y Río Arriba Producciones.



Al hablar sobre las motivaciones que la llevaron a desarrollar este proyecto, Morrison cita tres. Primero habla de la compleja situación sanitaria y social derivada de la pandemia por covid-19. En ese contexto, también se refiere al proceso de reinvención en el que trabajan los artistas para seguir desarrollando su obra. Pero, sobre todo, menciona la necesidad de apoyar a quienes trabajan en cubrir las necesidades más urgentes de la población de Galápagos en estos momentos.



Así nace la campaña Todos por Galápagos, que busca apoyar a los aproximadamente 3 000 residentes de las islas (que representa el 10% de su población), que se encuentran en el Ecuador continental, sin poder regresar a sus hogares debido a la emergencia sanitaria.



El cartel del Galapagos Music Fest cuenta con la participación de artistas internacionales como Bacilos, Nito Mestre, Nana Mendoza, Elsten Torres, Omar Sosa, Sofía Rei, Albert Castiglia, Techy Fatule, Joao Sabiá, Pavel Núñez, Lena Burke, Nilko Andreas y Misha Piatigorsky. El talento nacional se hará presente con la presencia de Mirella Cesa, María Tejada, Christian Hidrobo Big Band, Swing Original Monks, Álex Alvear, Barak, Daniel Beta, y Alexandra Cabanilla. En representación de las islas estarán Rafa Leroux, Sin Residencia, Lucas y Héctor Napolitano, John Peter y la propia Cristina Morrison.



Pop, jazz, alternativo, blues, bossa, rock serán algunos de los géneros que le darán vida a este festival. La transmisión se realizará a través de los canales oficiales del Galapagos Music Fest en Facebook y YouTube. Las presentaciones se realizarán en dos etapas. La primera entre el jueves 28 y el domingo 31 de mayo y la segunda entre el jueves 4 y viernes 5 de junio. Todos los días, el público podrá acceder de forma gratuita a los espectáculos, a partir de las 18:00.



Las donaciones se receptarán a través de la página Charities Aid Foundation of America. Morrison explicó que los fondos serán destinados a apoyar a la estadía no voluntaria de los residentes en el continente, al retorno a las islas y lo que ello conlleva: kits de alimentos, logística, trajes de bioseguridad, transporte, pruebas PCR.



La agenda también incluye entrevistas a expertos y personalidades públicas con quienes charlará sobre temas como: desarrollo sostenible, parques nacionales y el buen vivir. Entre los invitados especiales se encuentran Arturo Izurieta (ex director del Parque Nacional Galápagos y Estación Científica Charles Darwin), Roberto Ochoa (naturalista y documentalista), Roberto Manrique (actor y activista), y otros.

“El objetivo es poner a Galápagos en la palestra y hablar sobre la situación de las islas y las necesidades de su gente”. Los detalles de la programación están disponibles en las redes sociales del festival en Instagram, Facebook y YouTube.