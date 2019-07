Gaby Moreno canta a los migrantes con su nuevo disco 'Spangled'

LEA TAMBIÉN

Impactada por el sufrimiento de los centroamericanos que llegan por miles a Estados Unidos, la cantautora guatemalteca Gaby Moreno dice en entrevista con EFE que quiere ser la "vocera" musical de estos migrantes, a los que dedicará dos canciones de su próximo álbum, 'Spangled'.

"A través de mi música, a través de mi arte, quiero ser voz para estas personas que no tienen voz", dice Moreno, que el jueves 19 de julio del 2019 abrió la temporada de conciertos de verano del Centro Cultural Skirball de Los Ángeles, en EE.UU.



"Estamos viviendo un tiempo muy difícil ahorita en Estados Unidos y quiero sólo transmitir un mensaje de paz, de humanidad" con dos canciones dedicadas a los migrantes, asegura Moreno, de 37 años.



Acreedora del Latin Grammy 2013 como mejor nueva artista gracias a su disco homónimo, el 4 de octubre lanzará su nueva producción, 'Spangled', que significa para ella "algo que trae luz y esperanza".



Su nuevo trabajo discográfico, explica, contará con diez canciones popularizadas por artistas diversos a lo largo de los años e interpretadas por ella ahora en géneros tan diversos como el blues, jazz, soul, folk y R&B.

Acompañada por la orquesta de Van Dyke Parks, uno de los temas para "reconfortar el alma" de los inmigrantes será Across the borderline (Al otro lado de la frontera), composición de 1982 de Ry Cooder, John Hiatt y Jim Dickinson.

La cantautora, con ocho álbumes publicados, canta el sencillo Across the borderline en inglés y español en compañía del reconocido cantante de rock y folk Jackson Browne en un tema cuyo video ya se puede ver en Internet desde el pasado día 12 de julio.



"Across the borderline es una metáfora de lo que está pasando", dice Moreno sobre la esperanza de "tener una mejor vida" al otro lado de la frontera para los emigrantes.



El segundo tema dedicado a estos centroamericanos que buscan un futuro próspero en EE.UU. lleva por título 'Immigrants' y fue compuesta por David Rudder en 1998.



Moreno la incluyó porque, en su opinión, "celebra a todos los inmigrantes" que literalmente "construyen" a diario Estados Unidos y que hacen de este país un "mejor lugar" para vivir.



Con estos dos temas, Moreno tratará de "buscar que la gente sienta un poco de paz, de esperanza, de alegría" al escucharla ser su 'vocera' musical.



La cantautora afirma sentirse "totalmente impotente" cuando ve las marchas de centroamericanos "con sus niños" con destino a EE.UU., en unas caravanas de personas desterradas "por la violencia y la pobreza" de países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.



"Siento una gran tristeza de no poder hacer más por ellos", declara sobre lo que le llevó a intentar aportar su granito de arena a si situación.

Pero va más allá y Moreno dice que donará las ventas de las descargas digitales de la canción Immigrants a la organización Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen).



De esta forma quiere ayudar a que esta organización provea "servicios legales" para gestionar asilo político en EE.UU. a inmigrantes "varados" en ciudades fronterizas mexicanas a la espera de que las autoridades migratorias estadounidenses autoricen su estancia legal.



El desplazamiento masivo de centroamericanos a pie rumbo a Estados Unidos comenzó a mediados de octubre de 2018 cuando alrededor de 15 000 personas generaron imágenes impresionantes del éxodo en calles de México.



Al ver esas imágenes "sentí una tristeza profunda, sentí dolor por ellos.

Los artistas somos sensibles, pero cualquier persona que tenga corazón va a ponerse en sus zapatos", dice la cantante-

En lo que Moreno denomina como "un viaje panamericano" en un disco de bellas melodías, 'Spangled' incluye temas como Espérame en el cielo, de Francisco López Vidal (1955); Nube Gris, de Eduardo Márquez Talledo (1949); Alma Llanera, de Pedro Elías Gutiérrez y Rafael Bolívar Coronado (1914), e Historia de un amor, de Carlos Eleta Almarán (1955).