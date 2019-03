La fundación de Marc Anthony reconoce a actores y al expresidente Vicente Fox

LEA TAMBIÉN

La Fundación Maestro Cares, del cantante Marc Anthony, reconoció este jueves en Nueva York a los actores Rita Moreno, Lin Manuel Miranda y Vin Diesel por sus aportes al arte o a su trabajo humanitario.

Además de los actores, el expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006) recibió el premio Humanitario Maestro Cares por su labor en el Centro Fox, combatiendo la pobreza y creando oportunidades para niños de escasos recursos.



"Tuve que trepar cercas y muros para llegar hasta aquí. Fue un largo camino", ironizó al recibir su premio Fox, un gran crítico del muro fronterizo con México que impulsa el presidente de EE.UU., Donald Trump.



En declaraciones a EFE, el exmandatario explicó que el Centro Fox brinda diversos servicios a unos 50 000 niños, como atención médica o nutrición, bajo el lema "no naciste para ser pobre, naciste para hacer grandes cosas en tu vida".



La Fundación Maestro Cares, creada por Marc Anthony y el empresario colombiano Henry Cárdenas realiza una gala anual, este año en su sexta edición, para recaudar fondos para la construcción de orfanatos en América Latina y otra ayuda a niños necesitados.



La primera en subir al escenario, sin embargo, fue la legendaria y veterana actriz puertorriqueña Rita Moreno, "la única Rita Moreno", como la presentó Marc Anthony.



Moreno, de 87 años y una de solo 15 actores y actrices que han ganado los cuatro galardones más importantes en el mundo del espectáculo (Oscar, Tony, Emmy y Grammy), recibió el premio como Embajadora de Arte y Cultura, que dedicó a su madre, Rita María, al recordar que trabajó para que tuviese una vida mejor.



La actriz, que también recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla Nacional de las Artes, otorgadas por los presidentes George W. Bush y Barack Obama, recordó a Rosa Dolores Alverio (su verdadero nombre), "esa pequeña niña que vino de Puerto Rico, que un día soñó que haría lo que está haciendo ahora".



Por su parte, el actor Vin Diesel, conocido por la saga 'Rápidos y Furiosos', fue reconocido como Voz de cambio por el trabajo que realiza con su fundación One Race Global en República Dominicana, país que definió como su "segundo hogar".



One Race Global utiliza el cine como herramienta de cambio entre jóvenes de escasos recursos económicos.



Vin Diesel, quien recordó que fue "un niño con sueños en Nueva York", y que arrancó risas entre el público con sus anécdotas, también está a cargo de la fundación de su difunto amigo Paul Walker.



Finalmente, el actor, cantante y compositor Lin Manuel Miranda, creador del musical Hamilton, uno de los mayores éxitos en Broadway, fue reconocido como un Héroe de la Comunidad por todo el trabajo realizado por Puerto Rico tras el azote del huracán María en septiembre de 2017.



Miranda dijo a EFE que le parecía increíble estar esta noche en la misma sala que Marc Anthony, su ídolo, a quien ha admirado por muchos años.

Aseguró que recibir el premio es una manera de seguir ayudando a Puerto Rico: "Sigo conectado con esa isla", donde dijo que están sus raíces y donde vive su familia.



El actor de origen puertorriqueño confesó que quiere que sus hijos mantengan una relación con la isla como la que tuvo él en su infancia.



Explicó además que lo mejor de haber presentado Hamilton en la isla este año, para recaudar fondos para ayudar a afectados por María, fue que sus hijos descubrieran el coquí (una rana) y disfrutar de la gastronomía del país.



"Esas cosas las puedes descubrir pero tienes que vivirlo", señaló Miranda, que en verano tiene previsto comenzar a filmar la película 'In The Heights', que surgió del premiado musical del mismo nombre.



'In The Heights', con música y letras de Miranda y libreto de Quiara Alegría, fue el primer musical latino que llegó a un escenario de Broadway y gira alrededor de personajes de una comunidad en Washington Heights, el barrio dominicano de Manhattan donde creció Miranda.