Luis Fonsi entrega instrumentos en escuela afectada por sismos en Puerto Rico

El artista puertorriqueño Luis Fonsi entregó este miércoles 11 de febrero del 2020 instrumentos musicales valorados en USD 20 000 a la Escuela Especializada de Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini, afectada por los temblores que sacudieron el sur de la isla el pasado 6 y 7 de enero en Yauco.

La entrega de los instrumentos, entre ellos de percusión, saxofones, flautas y amplificadores, se logró mediante la Fundación Cultural Latin Grammy y Ford Motor Company Fund.



Durante el acto, Fonsi recordó sus primeros pasos en la música, bailando y cantando junto a sus primos en casa de su abuela, para luego participar en el Coro de Niños de San Juan, graduarse de Música de la Universidad de Florida State y convertirse en uno de los artistas latinos de mayor renombre en Latinoamérica.



"Yo fui y sigo siendo ese joven y estudiante que sueña y tener esa ilusión de hacer música", sostuvo Fonsi a Efe tras la presentación, a la que acudieron la mayoría de los 400 estudiantes de la escuela especializada en teatro, música, artes visuales y danza.



La escuela, a su vez, aún no ha reabierto desde aquellos dos temblores que afectaron mayormente la zona sur y suroeste de Puerto Rico, y que dejó a cientos de casas destruidas y así a miles de familias refugiadas.



"Positivismo, esperanza y rayo de luz de los estudiantes que han sufrido. Eso no significa que el camino no termina aquí, que vamos a seguir adelante", enfatizó Fonsi, a quien una de bandas de la escuela, que dirige Mikie Rivera, interpretó varios temas del artista, entre ellos, Despacito en versión salsa.

"Me siento contento de escuchar a los jóvenes e interpretar una de mis canciones versión salsa. Es impresionante el talento que hay en esta isla. Se me infla el pecho de orgullo y más que hayan elegido una canción mía", ahondó.



"Es un privilegio poder escuchar a jóvenes que lo tienen claro: que la música es su meta, su sueño, su vida y hoy lo vimos esta tarde", agregó Fonsi, autor de Despacito, cuyo vodeo musical es el más visto en la historia de YouTube, con más de 6 000 millones de reproducciones.



Fonsi, a su vez, relató que fue idea suya el regalarle los instrumentos musicales a dicha escuela, después de conversarlo con algunos directivos de los Grammy anglosajones, pues ya lo había hecho con otros centros especializados fuera de Puerto Rico, pero ya era momento de hacerlo en su isla.



"Hay que seguir apoyando e incentivando a la juventud a que sigan estudiando música. La música es la medicina del alma", afirmó Fonsi, de 41 años, de los cuales 21 lleva como cantante profesional y cuya idea comenzó a plantearse desde pequeño improvisando presentaciones y bailes con sus primos hasta que a los 11 años se mudó a Florida.



"En Estados Unidos la música se convirtió en el denominador común de mi vida. Los primeros años fueron muy difíciles, pero la música me hizo sentir muy cómodo. Mi clase de música me cambió la vida, a adaptarme a algo nuevo. Y era bien natural hacer música", relató.



Estando todavía estudiando en la Universidad de Florida State, ubicada en la capital del estado de Florida en Tallahassee, Fonsi grabó solo un demo de canciones suyas, con la intención de que alguna disquera lo firmara.



La oportunidad, tal parecía, se dio cuando un empresario le dio la oportunidad de convertirse en la nueva estrella de la salsa romántica, pero este se negó, por lo que tomó otro camino de ser un artista pop.



Fue así que logró grabar su primer disco, 'Comenzaré', que lanzó en 1998.

No obstante, fue para su segundo álbum, 'Eterno', que logró su primer éxito internacional, con el tema Imagíname sin ti.



Casi una década más tarde, lanzó el disco 'Palabras del silencio', que incluyó otro éxito: 'No me doy por vencido', que según Fonsi dijo hoy, "rompió récords en la revista Billboard".



Pero, su mayor éxito ha sido Despacito, que comenzó a escribir a finales del año 2016 en el sofá de su casa.



De todas estas experiencias, Fonsi aconsejó a los estudiantes a que carguen consigo tres cualidades para el éxito: disciplina, ser puntual y ser humildes. "Siempre recordar cómo se dieron las cosas, saber dónde estás, tener siempre ganas, hambre y con ganas de aprender algo nuevo, ser mejor persona, ser mejor músico, ser mejor compositor y disfrutarte el camino", detalló.