El quinto matrimonio de Pamela Anderson se acaba en 12 días

12 días fue lo que duró el quinto matrimonio de Pamela Anderson... aunque, la verdad, nunca comenzó.

El sitio especializado The Hollywood Reporter (THR) informó este lunes 3 de febrero del 2020 que la actriz de la serie de televisión 'Baywatch' y el productor de 'Batman' y 'A Star is Born' Jon Peters decidieron separarse después de la ceremonia del 20 de enero en la que se casaron en Malibú.



Pero el matrimonio nunca fue válido pues la pareja nunca legalizó la unión. “Estaremos muy agradecidos por su apoyo mientras nos tomamos un tiempo para reevaluar lo que queremos de la vida y del otro”, dijo Anderson, de 52 años, en un comunicado enviado al THR.



“La vida es un viaje y el amor es un proceso” , añadió. “Con esa verdad universal en mente, hemos decidido mutuamente posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso”.



La separación fue abrupta, según THR, que informó que Anderson buscaba irse a su natal Canadá el sábado.



La actriz de 52 años estuvo casada antes con los roqueros Tommy Lee-con quien tiene dos hijos, presentes en la ceremonia - y Kid Rock, y dos veces con el jugador de póquer Rick Salomon. Más recientemente salió con la estrella de fútbol francés Adil Rami.



Peters, un exestilista de cabello, cobró importancia en Hollywood gracias a un romance de alto perfil con Barbra Streisand, y luego produjo su versión de 'A Star is Born' de 1976.



Posteriormente supervisó las películas de 'Batman' de Tim Burton en las décadas de 1980 y 1990, y llevó a otro ícono de cómics de DC a la pantalla grande en 'Superman Returns' en 2006.

Peters conoció a Anderson en la mansión Playboy en los 80 y le propuso matrimonio poco después, según la prensa especializada.