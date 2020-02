El Festival de Viña del Mar encara su noche más chilena y feminista

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Festival Viña del Mar encara este lunes 24 de febrero de 2020 su segunda noche con las actuaciones musicales de Mon Laferte y Francisca Valenzuela y el humor de Javiera Contador, una agenda chilena y feminista que mira de reojo los efectos que pueden tener las protestas en su contra en las calles de la ciudad.



Tras la inauguración del domingo, que protagonizó Ricky Martin con una Quinta Vergara -sede del evento- colmada, la de hoy tendrá a Laferte como plato fuerte, en un momento en que su imagen está en primera línea de actualidad por su activismo político, social y feminista en su país.



La chilena, nacida en la propia Viña del Mar en 1983, vuelve al escenario más conocido de su ciudad luego de tres años de su primera y hasta ahora única vez: en 2017 recibió la Gaviota de Plata y la de Oro tras ganarse al "monstruo", como se conoce al exigente público del festival.



Pero esta vez es diferente. Laferte es una de las voces más críticas con el Gobierno de Sebastián Piñera y uno de los rostros más visibles de las acusaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía en las protestas en las que desde octubre pasado se clama contra la desigualdad social en el país.



Tanto es así, que en noviembre dio la vuelta al mundo su imagen mostrando los pechos en la alfombra roja de los Latin Grammy -edición en la que ganó una estatuilla al mejor álbum de música alternativa- con una frase escrita encima: "En Chile torturan, violan y matan".



A pesar de que es habitual que todos los artistas que cantan en el festival de Viña del Mar den una rueda de prensa previa a su actuación, hasta el momento la artista, que desarrolló gran parte de su carrera en México y cuenta con seis discos en el mercado, ha evitado cualquier tipo de contacto con los medios.



Se da la situación de que hace unos días Carabineros (Policía militarizada) pidió a la Fiscalía que cite a la artista a declarar por unas afirmaciones en las que presuntamente acusaba a la Policía y los militares de haber provocado incendios al inicio del estallido social.



El cartel de la segunda noche de la 61 edición del Festival -que se extenderá hasta el viernes próximo- lo completa Francisca Valenzuela, nacida en San Francisco (EE.UU.) pero de padres chilenos y radicada en el país suramericana.



"Va a ser una gran noche", dijo la artista a la prensa este domingo, y adelantó que en su "show" de la Quinta Vergara estará presente la "perspectiva feminista", tanto en la puesta en escena como en el discurso.



Su discografía, que navega por el pop y el jazz, habla desde una perspectiva, según señaló ella misma, de "ser mujer en el mundo, una ciudadana activa, con conciencia de genero con una lucha feminista y una lucha para transformar el paradigma y romper con el patriarcado".



Valenzuela debutó en la Quinta Vergara en 2013, aunque tres años después cantó un tema con Pablo Alborán y el año pasado participó de la obertura del festival.



El tercer eslabón del espectáculo de hoy será el humor de Javiera Contador, comediante de 45 años.



"El lugar desde donde yo hago stand up tiene que ver desde una mirada sobre la vida. El estallido social me ha calado muy profundamente en muchos aspectos de todo mi ser y es imposible que no esté teñido por eso cuando yo hablo, porque está, como está en el ambiente también está en mí", dijo ayer en rueda de prensa.



"Y desde el ser mujer también. Porque hablo desde mi experiencia y mi mirada", agregó.