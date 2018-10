El festival La Orquídea anima a la reflexión sobre el nuevo cine

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La reflexión sobre la propia cinematografía -sus temas, su futuro o los retos en términos de de exhibición y distribución para el propio cine latinoamericano- está entre las preocupaciones de los invitados internacionales al séptimo Festival Internacional de Cine La Orquídea, que se desarrollará hasta el 26 de octubre del 2018 en Cuenca.

Las oportunidades que plantean las plataformas de contenido multimedia por Internet, pero también los peligros que el formato puede suponer para la industria, o la forma en las que se están contando tanto en el cine como en las series las representaciones de género constan entre esas inquietudes.



El director chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica' (2017), dijo que la idea del filme era contar una historia sobre la representación de la mujer trans desde otro lugar, alejado del realismo social.



"Lo que hicimos fue hacer una película como un Caballo de Troya, una suerte de melodrama a la vieja usanza que va mutando y se va transformando en otra cosa, porque venían soldados adentro. Esto tiene que ver con la idea de no repetir las fórmulas. 'Jugando juegos de otros nunca vamos a campeonar', dice un estribillo de la banda Los Prisioneros".



En ese sentido, Leilo dijo que el cine puede ser "una bomba de belleza en la plaza pública y puede tener un efecto transformador", pues suscita "lugares de empatía" a menudo desconcidos para los espectadores . Y en eso está de acuerdo el mexicano Darío Yazbek, actor de 'La Casa de las Flores', otro de los invitados del festival, quien interpreta en la serie Netflix a un personaje bisexual, con desnudos incuidos y relaciones homosexuales.



"Un tío me habló del norte de México, 'hay qué fuerte que te portaste así con ese chavo', me dijo sobre las escenas. Fue muy impactante, porque alguien de un mundo muy conservador entendió algo", dijo Yazbek, que ha visto potenciada su carrera con la serie. "La comunidad bisexual necesitaba una representación como esta, en el mundo GLBTI la bisexualidad es un punto medio gris, todavía hay ciertos tabúes que esta serie está contribuyendo a romper".



Mientras Yazbek destaca la variedad de producciones, la pluralidad de voces y las oportunidades de trabajo que está abriendo Netflix, el invitado principal del festival, el director estadounidense Francis Ford Coppola, advirtió sobre los peligros para el arte cinematográfico de esta plataforma web de streaming de contenido multimedia. Y más teniendo en cuenta que este tipo de plataformas serán adquiridas en los próximos años por los gigantes tecnológicos, algo que, según dijo, puede desembocar en la producción en masa de películas complacientes.



"Me preocupa que Netflix usa algoritmos para distinguir qué es lo que las personas quieren ver y darles eso que quieren, pero una película como 'El Padrino' sólo se filma si tomas en verdad el riesgo", sostuvo el cinco veces ganador del Oscar, tres estatuillas por 'El padrino' y 'El padrino 2'. "El arte no se mide en algoritmos", añadió.



El festival prevé, hasta el 26 de octubre del 2018, 193 funciones, 80 largometrajes, 113 cortometrajes, conciertos internacionales, talleres profesionales, clases magistrales y un Rally Cinematográfico Universitario, un reto para rodar seis cortometrajes en los espacios emblemáticos de la ciudad en menos de 72 horas. El evento contará también con funciones gratuitas y al aire libre.

Entre las sedes están también el Teatro Pumapungo, Teatro Sucre, Multicines, CIDAP y espacios abiertos de varios sectores de la ciudad donde se realizarán proyecciones cinematográficas.