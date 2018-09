Famosa actriz colombiana fue hospitalizada por exceso de ejercicio

LEA TAMBIÉN

Margarita Rosa de Francisco, reconocida actriz colombiana y columnista del diario El Tiempo, publicó en su perfil de Instagram una imagen con un mensaje en el que contaba a sus seguidores que estuvo internada en un hospital tras una descompensación física.

En la fotografía publicada en su red social, se observa cómo la actriz se recupera recostada en la cama de la habitación de un centro médico y con un catéter en su mano. Junto a la instantánea, la protagonista de 'Café con aroma de mujer' escribió: “Esto fue hace 10 días en Armenia, me tocó pasar la noche en la clínica por pura descompensación de mi organismo provocado por sobredosis de ejercicio, dieta desbalanceada y mucho trabajo”.



La situación generó desconcierto en la intérprete de 'La Caponera', pues dijo que ella nunca había parado de hacer ejercicio por una semana, en más de 25 años que ha venido realizando actividad física. Lo máximo, contó había sido un descanso máximo de tres días por intervenciones quirúrgicas en su columna.



En su publicación, de Francisco compartió con sus seguidores su estado: “He estado comiendo mucho mejor y me siento más recuperada. Como no me gusta quedarme quieta, hace dos días empecé a hacer ejercicio suavecito como para niños. ¡Me tocó agachar la cabeza ahora sí!”. La colombiana agregó que realizó una historia destacada en su perfil de Instagram, donde reflexiona sobre la obsesión por las dietas.



Según publica el portal El Tiempo, la actriz y columnista habría sido internada por practicar una dieta conocida como cetogénica o 'keto diet', que consiste en un ayuno intermitente como una alternativa para disminuir la grasa del cuerpo y excluye por completo los carbohidratos almidonados y el azúcar.



La actriz aseguró que está recuperándose y en un artículo de opinión del diario colombiano mencionó: “No puedo evitar pensar que estoy metida en un juego vanidoso que tiene que ver menos con la salud y más con la búsqueda desesperada de validación por parte de esos que suben o bajan el valor de la carne que exhibo en el mostrador”.