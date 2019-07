Un fallo en Facebook Kids permitió a los niños hablar con extraños en la red

LEA TAMBIÉN

Facebook reconoció este martes 23 de julio de 2019 que un fallo en su aplicación para menores de 13 años Facebook Kids permitió a los niños y niñas hablar con extraños que no habían sido autorizados por sus padres, lo contrario al objetivo con el que fue creado este servicio.

En un comunicado, la red social más usada del mundo confirmó las informaciones publicadas en un primer momento por el portal especializado The Verge y achacó el fallo a un 'error técnico' que permitió a los pequeños entablar conversaciones de grupo con amigos de amigos que no habían recibido autorización paterna.



De funcionar debidamente, Facebook Kids -pensado para niños y niñas de entre 6 y 12 años y lanzado al mercado en 2017- solo permitiría a estos contactar con familiares y amigos de una lista previamente aprobada por sus padres.



Según apuntó la compañía de Menlo Park (California, EE.UU.), el error pudo afectar a "un pequeño número" de cuentas de menores, cuyos padres ya fueron notificados la semana pasada, y aseguró que solucionó el problema "tan pronto como este fue descubierto".



"Recientemente notificamos a algunos padres de usuarios de cuentas de Messenger Kids (el servicio de mensajería de Facebook Kids) sobre un error técnico que detectamos que afectaba a un pequeño grupo de chats", indicaron desde la empresa que dirige Mark Zuckerberg.



Desde el momento de su creación, Facebook Kids fue objeto de controversia, al haber recibido críticas de que introduce a los niños a las redes sociales a una edad demasiado temprana y denuncias de que no respeta la privacidad de los menores.



En los últimos meses, Facebook se ha visto salpicada por múltiples controversias relativas a la privacidad y a su gestión de los datos de los usuarios, que han llevado a Gobiernos y reguladores de todo el mundo a abrir investigaciones sobre la red social.



La mayor polémica a la que ha tenido que hacer frente Facebook hasta la fecha saltó en marzo del año pasado, cuando se desveló que la consultora británica Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de internautas de la plataforma sin su consentimiento y con fines políticos.



La empresa se sirvió de datos de la plataforma para elaborar perfiles psicológicos de votantes, que supuestamente vendieron a la campaña del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, durante las elecciones de 2016, entre otros.



Meses más tarde, en octubre, Facebook admitió que piratas informáticos robaron datos personales de 30 millones de cuentas.

Este miércoles la empresa que dirige Zuckerberg presentará los resultados correspondientes a la primera mitad de su año fiscal 2019, después de anunciar en abril que está preparada para recibir una sanción de hasta USD 5 000 millones por parte de los reguladores en EE.UU.