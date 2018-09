Fallece un fan tras recibir a artista brasileña Xuxa en aeropuerto argentino

LEA TAMBIÉN

Un argentino falleció tras descompensarse durante el recibimiento que le organizaron algunos seguidores a la presentadora y cantante brasileña Xuxa por su llegada este miércoles (19 de septiembre del 2018) al aeropuerto de Ezeiza (en la provincia de Buenos Aires).

A modo de despedida, la artista publicó anoche una fotografía con su seguidor, Hernán Mondragón, y un texto en el que lo describió como su "fan" y "amigo".

"Cuando dejé de hacer el programa en Argentina me quedé días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza... Siempre que me veía era emoción pura... Hoy en la llegada del aeropuerto se emocionó tanto que se descompensó e increíblemente se fue... Es mi seguidor, mi fan y amigo se volvió un ángel", aseguró la artista y empresaria.



"Mi corazón está apretado por no poder hacer nada para tenerlo a mi lado, disculpa. Te voy a guardar en mi alma...", cerraba el texto.



Xuxa, como es conocida María das Graas Meneghel, es llamada en Brasil la "reina de los bajitos" por sus trabajos con el público infantil, con decenas de películas y discos.



Su popularidad en Argentina comenzó en los años 90, cuando presentó el programa infantil "El show de Xuxa", inspirado en el programa brasileño con el mismo nombre que ella también presentaba.



La cantante se encuentra en Buenos Aires para promocionar una compañía de estética.