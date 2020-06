Facebook dice que dará prioridad a noticias con fuentes transparentes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Facebook dará prioridad a los artículos respaldados, basados en información de primera mano y escritos por periodistas identificados, anunció el martes 30 de junio de 2020 el gigante de las redes sociales, que trata de combatir la desinformación y el contenido engañoso.

“Hoy estamos actualizando la forma en que las noticias se jerarquizan en el 'News feed' para favorecer que aparezcan reportajes auténticos y artículos publicados de manera transparente”, dijo Facebook en un comunicado.



Cuando se publiquen diferentes artículos sobre las mismas noticias, el algoritmo identificará el que “cita con mayor frecuencia la fuente de información” y lo ubicará a la cabeza.



La plataforma ataca de esta forma la propagación de artículos y videos que no buscan informar sino a engañar o atrapar a los usuarios con fines políticos o financieros.



Presentados a menudo en forma sensacionalista para generar 'vistas', 'clics' y que el material sea compartido, estos contenidos pueden haber sido creados por granjas y basarse en informes de medios que invirtieron recursos para hallar la información.



Facebook aclaró no obstante que la elección del usuario seguirá teniendo prioridad, pues “la mayor parte de la información que las personas proviene de fuentes que siguen o que siguen sus amigos, y eso no cambiará”.



La red social no espera que esta medida cause un fuerte impacto en los periódicos.

“La información de primera mano y los artículos bien fundamentados pueden ver un aumento en su distribución (...) pero es importante recordar que el 'News Feed' utiliza una amplia variedad de señales para priorizar el contenido”.