Siga en vivo la presentación de los nuevos productos de Apple

La compañía estadounidense Apple Inc. anunció el pasado jueves 18 de octubre del 2018 'There's more in the making', tercer evento de presentación de productos de la firma de la manzana mordida en este 2018 que se presentará este martes 30 de octubre a las 09:00. El encuentro tecnológico se realizará en el Howard Gilman Opera House, en Nueva York. Se iniciará a las 09:00, hora de Ecuador.

Según visionan los medios especializados en tecnología Hipertextual y 9to5Mac, Apple podría presentar una nueva versión del iPad Pro, nuevos modelos MacBook, una mejora a la Mac Mini, presentada en el 2014. Al ser el último evento de presentación de Apple, se espera un posible adelanto del esperado Mac Pro, que se lanzará al mercado en el 2019.



Los avances del código iOS 12 en la línea de iPads sugiere, según Hipertextual, que la nueva generación de productos (iPads) podría incluir tecnología Face ID, presentes en el iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR.



EL COMERCIO actualizará en vivo cada uno de los detalles y productos que serán presentados por la compañía estadounidense.