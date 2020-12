Estos son los estrenos ‘online’ para diciembre de este 2020

Mirar una de las nuevas series o películas que se incorporan al catálogo de las principales plataformas de ‘streaming’ puede ser una buena alternativa para evitar los típicos trancones y aglomeraciones de diciembre.

Con el reciente lanzamiento de Disney Plus en América Latina, la oferta de contenido audiovisual se incrementó y diversificó. En ese escenario, Netflix parece decidido a mantener la fidelidad de su audiencia con un paquete de más de 60 estrenos, entre producciones propias y externas.



Después de varios retrasos en la premier cinematográfica, Walt Disney decidió apostar por su propia plataforma para el estreno mundial de ‘Mulán’. La nueva versión en acción real de este clásico que narra el épico viaje de una guerrera asiática llegará a la plataforma el 4 de diciembre.



Otra de las producciones que irá directamente al ‘streaming’ es ‘Soul’, la filosófica cinta animada de Pixar que llega en Navidad, el 25 de diciembre.



Entre los estrenos originales del mes aparece la serie ‘En puntas’ y las películas ‘Amadrinadas’, ‘Safety’. Las producciones se suman a los nuevos episodios de ‘The Mandalorian’, ‘El maravilloso mundo de Mickey Mouse’ y ‘Los Simpson’.

Para los amantes del universo Marvel, desde el 25 de diciembre se podrán ver en línea series como ‘The Avengers: United They Stand’, ‘The Incredible Hulk’, ‘X-men’, ‘Spider-man Unlimited’ y ‘Superwoman’, entre otras.



Por su parte, Netflix anunció una larga lista de estrenos, entre los que se destacan sus producciones originales. La siguiente jugada de Netflix, después del éxito de ‘Gambito de dama’, es el estreno de ‘Selena’. La serie basada en la vida de la famosa cantante Selena Quintanilla, asesinada en 1995, se estrena el 4 de diciembre.



Ese mismo día llega ‘Mank’, un filme biográfico sobre Herman Mankiewicz, autor del guion del clásico del cine en blanco y negro ‘Ciudadano Kane’. Gary Oldman le dará vida a este intrigante personaje cinematográfico en una cinta dirigida por David Fincher.



Netflix tiene listo un paquete de fiestas con el estreno de películas como ‘El deseo de Navidad de Ángela’, ‘La Nochebuena es mi condena’, ‘Fuego cruzado por Navidad’, ‘Una Navidad en California’ y ‘Como arruinar la Navidad: la boda’.



Los suscriptores de Amazon Prime Video podrán disfrutar del estreno de ‘The Wilds’. En la serie de drama y misterio se narra la historia de un grupo de chicas que deberá aprender a convivir en una isla desierta tras un accidente aéreo. Llega el 11 de diciembre.



Amazon empieza a abrirse terreno en la producción de largometrajes propios. Este mes presenta cintas como el drama musical ‘Sound of Metal’, el drama criminal ‘I’m your woman’ y el musical romántico ‘Sylvie’s Love’.



HBO mantiene su principal apuesta en la producción de series y documentales originales. Desde el 6 de diciembre, el público podrá ver la primera temporada de ‘Dime quién soy’. La serie española narra la historia de una madre que, después un sinfín de aventuras, busca reunirse con su hijo.

A esta plataforma se suman producciones documentales como ‘El misterio de D.B. Cooper’, ‘Complejo de dios’, ‘El arte del asesinato político’ y ‘Alabama Snake’.