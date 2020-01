Cinetismo, plumas y un gran, gran moño: estilos de la primera alfombra roja de 2020

LEA TAMBIÉN

Las estrellas más refulgentes de Hollywood brillaron el domingo 5 de enero del 2020 en la alfombra roja de los Globos de Oro, la primera ceremonia de premios del mundo del entretenimiento de 2020.

En una soleada tarde, las celebridades del cine y la televisión llegaron al hotel Beverly Hilton con sus mejores galas para el evento que amenizó el comediante británico Ricky Gervais. Estos son algunos de los estilos que se vieron en la alfombra roja:



Blanco y negro



La 'crème' de Hollywood quiere causar una buena impresión en la primera alfombra roja importante del año, y qué mejor que hacerlo con un clásico blanco y negro, una fórmula siempre ganadora.



El icono del estilo Billy Porter, nominado a mejor actor de serie dramática por su trabajo en 'Pose', cautivó a sus fans con un esmoquin Alex Vinash completamente blanco con un abrigo con una cola de plumas gigante, que se separa “para sentarse”, explicó a E! televisión.



La actriz nominada Joey King ('The Act') creó un atrevido momento en la alfombra con un vestido escultural en blanco y negro de Iris van Herpen, con una interesante propuesta cinética de líneas plateadas onduladas y hombros desnudos.



La actriz y directora Greta Gerwig, cuya película 'Little Women' está en liza pero que quedó fuera de la categoría de mejor director, llamó la atención con un vestido negro de Proenza Schouler con un pronunciado corte lateral y ancho escote blanco que dejaba asomar sus hombros.



La nominada Cynthia Erivo ('Harriet') lució un look similar: un Thom Browne también negro y remate en el escote en blanco con flores bordadas de mostacillas.



Y Awkwafina, una de las favoritas para llevarse a casa un premio por su papel protagónico en 'The Farewell', lució un elegante esmoquin de Dior con una blusa de vistoso cuello con volantes.



El azul marino estuvo también a la orden del día



La actriz cubano-española Ana de Armas, nominada por la comedia negra 'Knives Out', dijo que estaba hecha “un poco un desastre” con su primera nominación a los Globos, pero, de ser cierto, lo disimulaba bien ataviada en su vestido Ralph & Russo brillante de amplia falda y escote palabra de honor.



También lució el azul oscuro Beanie Feldstein ('Booksmart') en su brillante vestido de Oscar de la Renta y su diadema a juego.



Tonos de verde



Charlize Theron, quien interpreta a la periodista Megyn Kelly en la película sobre el escándalo de acoso sexual en la cadena Fox News 'Bombshell', lució impresionante con un vestido asimétrico verde menta sobre un corsét negro.



La estrella de 'Killing Eve', Jodie Comer, se atrevió con un vestido verde esmeralda de raso suelto con mangas abullonadas y un sobre amarillo canario con flecos.



Jennifer López, quien se ha ganado muchos elogios por el rol que la llevó a la nominación a los Globos como stripper en 'Hustlers' , no corre siempre esa suerte en la pasarela de los premios.



Sus momentos de alfombra roja han sido en ocasiones legendarios, como cuando desfiló con su icónico vestido verde de Versace en los Grammys en 2000. Pero este domingo, su look Valentino, un vestido de falda blanca de varias capas coronado con un lazo verde y dorado gigante, fue... complicado.



“Jennifer López ha venido como un regalo gigante. Pensé que habíamos superado eso”, tuiteó la crítica de moda del New York Times, Vanessa Friedman.