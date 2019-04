¿Habrá escenas postcréditos en 'Avengers: Endgame'?

LEA TAMBIÉN

El estreno de 'Avengers: Endgame' es inminente. La película, una culminación de las 22 entregas anteriores del Universo Cinematográfico Marvel. En algunos lugares, en los que ya se adelantó el estreno, el filme ha recibido buenas críticas de los espectadores.

Sin embargo, hay una duda que asola a los fans, y que suscitó dudas tras el evento en el que se presentó la película, celebrado en Los Ángeles el pasado 22 de abril. Uno de los asistentes a la premiere mundial de Endgame fue consultado sobre las escenas finales y éste comentó que la película cortó la parte correspondiente a los créditos, por lo que no se sabe si habrá escenas postcréditos en la cinta.



Después de las nuevas proyecciones de la película previas a su estreno, la película se ha exhibido íntegra, incluyendo los créditos finales, y la respuesta está aquí: no hay escenas postcréditos en 'Avengers: Endgame'. Lo que los primeros rumores apuntan, y recogen varias webs internacionales, es que sí podría haber un audio, una especie de traqueteo metálico que, especulan, podría estar relacionado con algún acontecimiento del futuro de la franquicia.



Así, la película rompe con una tradición que Marvel ha mantenido durante más de diez años. Desde Iron Man, todas las películas de UCM han tenido escenas postcréditos que han funcionado como adelantos de lo que vendría después en la franquicia.



La historia tras los postcreditos



Al principio, estas secuencias servían para introducir una pista hacia el siguiente superhéroe que aparecería, como ocurrió en Iron Man 2, que mostraba el martillo de Thor en Nuevo México. Conforme el Universo Cinematográfico de Marvel se expandió, también lo hicieron estas escenas, con usos más allá de la presentación de personajes.



De hecho, las escenas postcréditos han revelado hacia dónde iba la trama de continuidad de la Saga del Infinito. Así ocurrió con la primera aparición de Thanos al final de Vengadores, o también cuando en Ant-Man se mostró que Falcon y Capitán América habían capturado a Soldado de Invierno.



El uso cómico de este tipo de momentos también fue el regocijo de los fans. Esos fueron los casos de Capitana Marvel y, en especial, la mítica escena del shawarma al final de Vengadores. Pero estas secuencias ya son historia, y significarían el final de una era, no sólo por lo características que son las escenas postcréditos para la 'Casa de las Ideas', sino también porque 'Spiderman: Lejos de casa' está a la vuelta de la esquina y con la película del héroe arácnido acabará la Fase 3.



Aunque no hay confirmaciones oficiales por parte del estudio para la Fase 4, se prevé que después del estreno de la segunda película protagonizada por Tom Holland, secuela directa de 'Avengers: Endgame', comenzarán los anuncios oficiales. La película de Viuda Negra o la introducción de Angelina Jolie en el UCM con Los eternos, así como las secuelas de Doctor Strange o Black Panther, aparecen en el horizonte.



Los fans pueden estar tranquilos: aunque no haya escenas postcréditos, sigue habiendo Marvel para rato.