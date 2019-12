¿Hay escena post-créditos en 'Star Wars: The Rise of Skywalker'?

LEA TAMBIÉN

Ya está en cines 'The Rise of Skywalker', el noveno episodio de 'Star Wars' que da cierre a la historia iniciada en 1977 por George Lucas.

Una película con la que acaba un capítulo en la franquicia intergaláctica, cuyo futuro pasa, por el momento, por The Mandalorian, primera serie de Lucasfilm para Disney+, pero del que aún hay pocos detalles. Por ello, muchos fans se preguntan si, como es costumbre en Marvel Studios, Star Wars 9 tiene escena post-créditos.

Y, a pesar de que tendría sentido que hubiera un pequeño adelanto de las tornas hacia las que podría dirigirse la saga galáctica tras el fin de la historia de la familia Skywalker o incluso algún guiño o broma a la que hiciera referencia la película, la novena entrega de Star Wars no incluye ninguna secuencia durante ni después de los créditos.



Bien es cierto que ninguna película de la franquicia ha tenido escena post-créditos, por lo que tampoco era de esperar que hubiera una escena de este tipo en 'The Rise of Skywalker' ('El Ascenso de Skywalker').



La película de J.J. Abrams no ha tenido un recibimiento especialmente cálido, algo reflejado en su pobre puntuación en Rotten Tomatoes con un 58%, una marca que se acerca a la peor de la saga, 'The Phantom Menace', que tiene un 53%. Eso sí, Star Wars Episodio 9 empeora la nota de 'Attack of the Clones', que tiene un 65% en la popular página.



El próximo proyecto de Lucasfilm está fechado para las Navidades de 2022, por lo que aún queda lejos conocer qué deparará el futuro a 'Star Wars'. De momento, continúa la emisión de 'The Mandalorian', que tendrá segunda temporada, mientras que Rian Johnson, director de 'The Last Jedi', tiene pendiente una trilogía de películas de la saga.