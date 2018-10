Maluma confesó cómo y cuándo le gustaría morir

LEA TAMBIÉN

A sus 24 años, Maluma se convirtió en uno de los artistas más reconocidos, y a la vez polémicos del género urbano pero con respecto a la muerte, el intérprete lo tiene muy claro. Quiere morir antes de enfermarse o tener que limitarse. Así lo admitió el pasado jueves 11 de octubre del 2018 en diálogo con El País de América.

El artista, que nació en Medellín y cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, habló con naturalidad sobre su momento de partida. Cuando su muerte llegue, dijo, quiere que su familia y mascotas estén junta a él en una isla desierta mirando el océano. De no ser así, Maluma se aferra a la idea de que “Dios sabrá cómo hacer las cosas”.



En esa misma entrevista, el intérprete, que ha sido criticado más de una vez por las líricas de canciones como Cuatro babys y Felices los 4, confesó que no acepta que lo cataloguen como un cantante machista. “Soy un joven que ha sido criado por mujeres… Cuando mis padres se separaron, mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor del respeto a la mujer”, contó.



Su actitud, dijo, se debe a un papel que desempeña como ‘performer’ en su gira internacional F.A.M.E, además de afirmar que sus canciones le apasionan. “Yo estoy montado en un papel, que podría ser llamado ‘latin lover’. Pero tras bambalinas soy lo contrario.Tengo una relación sentimental que dura más de un año. Y las canciones por las que me han titulado de cierta forma han venido cuando he estado con mi novia”, comentó el cantante.