Estos son los ganadores que deja la edición 2023 del Festival Viña del Mar

El dúo chileno Yorka, durante su presentación de su canción Viento. Foto: Twitter de Festival de Viña del Mar

Gabriela Balarezo (I)

El dúo chileno Yorka se alzó como ganador en la categoría de competencia internacional de la edición de 2023 del Festival de Viña del Mar, que se celebró en la Quinta Vergara.

El grupo, conformado por las hermanas Yorka y Daniela Pastenes, se llevó la Gaviota de Plata y un premio económico por su canción Viento. Las cantautoras compitieron contra representantes de México y Guatemala que eran finalsitas en esta categoría.

Mientras que en la misma categoría (de la competencia internacional), la cantante Zelaya (de Guatemala) obtuvo el premio a mejor interprete por la presentación de su canción Como puedas. Zelaya es conocida por ser la primera artista latinoamericana en cantar en la ceremonia de los premios Emmy.

Más premios

En la competencia folclórica, la máxima ganadora fue la peruana Milena Warthon, que a sus 22 años, logró su primera Gaviota de Plata gracias a la interpretación de Warmisitay. La cantante de pop andino compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento tras recibir el galardón. “Ser artista en Perú no es nada fácil. No saben cuántas veces he tenido que caer y reconstruirme, cuántos no he tenido para llegar hasta aquí”, contó.

El premio como mejor intérprete en esta categoría se lo llevó Frank Di. El cantante estadounidense de origen mexicano es representante de la denominada nueva canción ranchera. Participó en el festival con la canción La última gota.

Con la repetición de los shows de los ganadores y las presentaciones de Camilo, Nicki Nicole y la comediante argentina Laila Roth cerró, el viernes 24 de febrero, una nueva edición del que es uno de los festivales musicales más importantes de América Latina.

Noticias relacionadas

Visita nuestros portales: