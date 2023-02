The Weeknd lanzará un concierto de HBO Max

'The Weeknd: Live at SoFi Stadium' está dirigido por Micah Bickham. Foto: Instagram @theweeknd

Europa Press

El exitoso artista canadiense The Weeknd será la próxima gran estrella musical que estrenará un concierto especial en HBO Max, el próximo domingo 26 de febrero de 2023. El espectáculo, titulado 'The Weeknd: Live at SoFi Stadium', se grabó durante su actuación de 2022 en el colosal estadio de Los Ángeles, donde interpretó los temas más conocidos y aclamados de sus dos últimos álbumes, 'After Hours'y 'Dawn FM'.

Rodado cinematográficamente para llevar a los espectadores al grandioso escenario de Los Ángeles, 'The Weeknd: Live at SoFi Stadium' ofrece un asiento de primera fila para la emocionante tracklist de 95 minutos del artista, que incluye algunos de sus principales éxitos como Starboy, Blinding Lights, Can't Feel My Face y I Feel It Coming.

El ganador de cuatro premios Grammy estrena este espectacular concierto en HBO Max antes de protagonizar The Idol, la nueva serie de Sam Levinson ('Euphoria') en la plataforma, en la que compartirá reparto con Lily-Rose Depp y que verá la luz a lo largo de 2023.

'The Weeknd: Live at SoFi Stadium' está dirigido por Micah Bickham, interpretado por The Weeknd y producido por Contrast Films. Actúan como productores ejecutivos el propio cantante junto a La Mar C. Taylor, Jordy Wax y Micah Bickham, el coproductor ejecutivo es Aaron Cooke.

