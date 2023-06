Shakira cuenta el momento más complicado de su rompimiento con Piqué

Shakira y Bizarrap visitaron el programa del presentador Jimmy Fallon. Foto: Instagram Shakira

Un año después de su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira sigue desahogándose tras lo sucedido y trata de pasar la página.

Shakira tuvo que afrontar momentos muy difíciles en lo personal en los últimos meses, pues además de la ruptura con Piqué, su padre, William Mebarak, atravesó serios quebrantos de salud tras una caída en mayo del 2022, justo cuando empezaban a salir las noticias de su divorcio.

La barranquillera concedió una entrevista a la revista People Español, en la que habló de los difíciles momentos que pasó cuando coincidieron el proceso de divorcio y la enfermedad de su padre. Ese lapso lo calificó como el más difícil de este último período.



“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, dijo Shakira.

Los quebrantos de salud del padre de Shakira



Los padres de Shakira, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll, fueron un soporte clave. Viajaron inmediatamente a Barcelona cuando se enteraron de que su hija iba a acabar un relación de 12 años con Piqué.

Por eso, los quebrantos de salud de William también afectaron mucho a la cantante, que tuvo que acompañarlo en momentos muy complicados. Shakira confesó que su padre, en menos de seis meses, tuvo que someterse a cinco cirugías, sufrió otro accidente y, además, tuvo covid-19 en dos ocasiones.



“Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”, destacó Shakira.



Shakira resaltó también el apoyo de su mamá en este proceso y puso a sus progenitores como ejemplo de lo que debería ser una relación, algo que ella esperaba hacer con Piqué, antes de que se conociera la infidelidad de este con Clara Chía, quien ahora es su pareja.



Sobre la sólida relación de sus padres, Shakira recalcó: Ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”.



Shakira lanza varias canciones relacionadas con su separación y todas son éxitos rotundos. “La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles”, dijo.



“La música conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo”, agregó.



Las canciones le permiten a Shakira desahogarse y expresar sus sentimientos: “La negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión”.

