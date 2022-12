Lo que se sabe del proceso de Carolina Jaume

Carolina Jaume está en libertad desde el martes en la noche. Foto: Internet

La actriz y presentadora de televisión Carolina Jaume sorprendió a sus seguidores tras ser detenida por la Policía Nacional la noche del lunes y liberada el martes 20 de diciembre de 2022, tras permanecer más de 24 horas en la cárcel.

Este hecho está relacionado presuntamente por haber obstaculizado el régimen de visitas de su expareja y padre de su hijo menor.

La captura se efectuó cuando salía de una peluquería al norte de Guayaquil, atendiendo una boleta de apremio en su contra.

Inicio del suceso y la viralización de su caso

Jaume se convirtió en tendencia en redes sociales posterior a ser retenida por la Policía. Además, la actriz fue parte de debates en plataformas sociales.

La detención ocurrió alrededor de las 18:30 del lunes en una zona aledaña a la Garzota. Posteriormente fue trasladada al Cuartel Modelo y después hacia el Centro de Detención Provisional (CDP) en el complejo carcelario Penitenciaría del Litoral.

"Espero que en 24 horas se haga la audiencia para dejar en libertad a la señora Jaume (...) no cometió ningún delito y ninguna contravención (...) ella es una madre de familia que paga todas las necesidades de su hijo menor de edad", dijo la abogada de Jaume, María Gabriela Junco, a medio de comunicación locales.

Madre de Jaume molesta

La madre de Jaume, Diana Saporiti, habló con medios de comunicación y se declaró molesta y dolida.

“Mi hija fue detenida sin bases, se dice que es porque no deja que el padre vea al hijo, pero no es así”, expresó.

También indicó "estaba en mi casa tranquila, cuando vi la noticia, yo llamé a Carolina para otra cosa, me dijo 'no puedo hablar contigo ahorita' (...) y veo que Carolina presa, cómo es eso, volví a llamar y no me contestó, llamé a la abogada y fue quien me dijo".

Razón de la detención

El abogado de Allan Zenk, Alfonso Cedeño, indicó que el 27 de septiembre de 2022 fue presentada la solicitud de ejecución del acta de mediación, para que se le permita a Zenk realizar visitas a su hijo.

El proceso fue sustanciado y la demanda se calificó el 7 de octubre, lo que fue notificado al correo que Jaume proporcionó para este proceso legal.

"Nos presentamos tres veces con la Policía haciendo uso de la disposición que hizo la jueza (...) nosotros fuimos hasta la casa de la Sra. Jaume", aclarando que en la primeras visitas la presentadora no se encontraba en su domicilio y en la última ocasión, no salió de él.

Tras la denuncia, la justicia falló a favor del denunciante, ordenando que tenga acceso a su hijo y emitiendo la boleta de apremio por haber incumplido y obstaculizado el régimen de visitas de su hijo.

Rescate de Jaume

El excandidato presidencial y abogada Abdalá Bucaram Pulley fue parte de la defensa.

Su libertad fue gracias a habeas corpus solicitado por su abogada y que fue concedido en una audiencia virtual.

Libertad y posteo junto a sus hijos

Jaume posteó en redes sociales una foto en la que está abrazada de sus familiares, con el comentario "en casa".

El post tuvo la reacción de sus amigos y público que sigue a la actriz. “Dios es bueno Caro”, escribió la presentadora de televisión Gabriela Pazmiño, cuyo esposo asumió la defensa.

A los comentarios de felicidad se sumaron el actor Jonathan Estrada, la actriz Krysthel Chuchuca, los cantantes Dayanara Peralta, Pamela Cortes y Américo, entre otros.

Varios de estos simpatizantes con la actriz, al enterarse del hecho rechazaron su detención, horas antes.

Siguientes pasos en el proceso

Hasta el martes en la noche se desconocía el estado real en el que se encuentra el proceso legal de la actriz. Así como tampoco se sabe si la misma tomará represarías frente a lo ocurrido.

