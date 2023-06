Anuncian fecha de venta de entradas para Roger Waters en Ecuador

El tour de despedida de Roger Waters viene precedido por varios conciertos en las principales ciudades del mundo. Foto: Instagram @rogerwaters

Los fanáticos del rock se alegraron cuando se enteraron que Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, se presentaría en Quito el 9 de diciembre de 2023.

Ante esta noticia, la plataforma buenplan informó que las entradas para el concierto de Roger Waters saldrán a la venta a partir del lunes 10 de julio a las 19:00 a través de su página web.

La noticia fue publicada a medias, pues no se divulgaron los precios que tendrán las entradas en Ecuador.

Roger Waters en Ecuador

Quito será la ciudad 75 que visitará la gira 'This is Not a Drill', de Roger Waters, el exintegrante de la legendaria banda de rock Pink Floyd.

'This is Not a Drill', de Roger Waters, comenzó el 6 de julio del 2022, en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Terminará, precisamente, el 9 de diciembre de 2023, en Quito, en el estadio Olímpico Atahualpa.

Tecnología

La organización confirmó que el 'show' tendrá un despliegue técnico sin precedentes en el Ecuador, incluirá sonidos cuadrofónicos y elementos de última tecnología en el mundo del espectáculo. Los detalles se contarán más adelante.

La gira

El tour de despedida viene precedido por varios conciertos en las principales ciudades del mundo. Su visita al Ecuador coincidirá con la fiesta de Fundación de Quito. Los precios, localidades, plataformas de venta y beneficios de preventa se conocerán en las próximas semanas, contaron los organizadores.

Como solista

Roger Waters editó su debut como solista en 1984, 'The Pros and Cons of Hitch Hiking'. En 1987 lanzó su segundo disco, 'Radio K.A.O.S.' y en 1990 representó en vivo una versión de The Wall en Berlín.

En 1992 lanzó Amused to Death.

