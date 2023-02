Rihanna se apodera de Spotify

Rihanna se presentó con un atuendo rojo junto a bailarines vestidos de blanco en el show del Super Bowl 2023. Foto: EFE

Redacción Entretenimiento (I)

Rihanna se apodera de las listas de Spotify. Después de su participación en el Super Bowl 2023, la cantante y compositora volvió a ser una de las cantantes más escuchadas.

Con un atuendo rojo que marcaba en su silueta un vientre de embarazada cautivó a la audiencia. Los temas que entonó acompañada de sus bailarines fueron Bitch Better Have My Money, Only Girl (In the wold) y We Foud Love, Umbrella, entre otros.

Temas en Spotify

Love On the Brain, traducida al español como Amor en el cerebro, es la canción que lidera el primer lugar en las listas de Spotify. Es una balada de doo-wop (estilo vocal) y de soul, inspirada por la música de los años 50.

En segundo lugar está otro de sus grandes éxitos: Diamonds. Con ese tema 'encendió' el estadio con luces blancas. Con esta melodía finalizó su presentación, anunciando su segundo embarazo. Esto ocurrió en medio de fuegos artificiales.

We Found Love, que en español significa Encontramos el amor, ocupa el tercer lugar. Es una canción interpretada por la cantante barbadense con la colaboración con disc-jockey y el productor británico Calvin Harris.

Lift me Up se encuentra en el cuarto puesto. La canción fue lanzada en octubre de 2022. Fue su primer lanzamiento tras haberse tomado un descanso de seis años.

La tan popular canción Umbrella está en el quinto lugar. De hecho, fue una de las canciones más esperadas por el público, con la cual Rihanna se volvió a elevar en una plataforma en medio del escenario.

Stay ocupa el sexto puesto en la plataforma de Spotify. Fue lanzada como el segundo sencillo del álbum el 7 de enero de 2013. Incluye géneros de balada y pop.

En el séptimo lugar se ubica Only Girl' in the World; pertenece a su quinto álbum de estudio 'Loud'.

El octavo lugar es de su tema This Is What You Came For; tiene influencias de música House.

El tema Man Down, que en español significa Hombre muerto, está en el noveno puesto. Finalmente, en el décimo lugar está Where have you been. Tiene géneros de dance-pop y techno house.

