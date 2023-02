¡Rihanna sí está embarazada! deslumbró el medio tiempo del Super Bowl

Rihanna apareció con un solo vestuario durante el show del Super Bowl 2023. Foto: EFE

Carolina Castillo (I)

Minutos después de finalizar la primera parte del partido del Super Bowl 2023, comenzó el show de Rihanna. Antes de que salga la cantante barbadense, aparecieron en escena sus bailarines.

El grupo entró al estadio vestido con atuendos de estilo urbano completamente blancos. La cantante, en cambio, llegó de rojo.

Llevó el cabello recogido en una cola alta y dos mechones laterales sueltos. Combinó sus labios con el vestuario que usó.

Rihanna comenzó el espectáculo con la canción 'Bitch Better Have My Money'. Apareció sobre una plataforma elevada sobre otra roja que atravesó el campo y a su elenco.

'Where have you been' fue el segundo tema que interpretó, mientras descendía de la plataforma elevada. Continuó con los temas de Only Girl' (In the wold) y 'We Foud Love'.

the way Rihanna decided to fix her makeup mid-Super Bowl performance? iconic pic.twitter.com/hqB6zJYhDS — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 13, 2023

Rumores de embarazo de Rihanna

Mientras esto ocurría en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en redes sociales, aparecían especulaciones sobre un nuevo embarazo de Rihanna. Y es que en varios momentos del show se observó el vientre abultado de la artista.

Aunque otros mencionaban que se trataba de las huellas de su embarazo anterior. La cantante dio a luz a su primer hijo apenas en mayo de 2022.

Sin embargo, una publicación en Rolling Stone asegura que los representantes de Rihanna confirmaron que la cantante está a la espera de su segundo hijo.

'Rude Boy' fue la cuarta melodía interpretada, seguida del tema 'Work', canción con la que se desplazó a lo largo del escenario. Luego de un breve intermedio con el tema 'Pour it up', interpretó 'All the lights'.

A diferencia de los shows de otras estrellas femeninas, la cantante no modificó su vestuario durante la presentación.

'Umbrella', una de las canciones más populares, elevó nuevamente a Rihanna en su plataforma. Al llegar a la parte más alta del escenario, cantó 'Diamonds'.

Con ese tema, la cantante finalizó la presentación. Entre fuegos artificiales rojos y en su plataforma de acrílico, sobre el público y sus bailarines. Aunque la crítica elogió el espectáculo también hubo detractores.

Más famosas vieron el show en vivo

Entre las estrellas que estuvieron en el estadio este 12 de febrero del 2023 y vieron el Super Bowl estuvo la cantante británica Adele. Semanas atrás, durante su último concierto dijo que iría al evento deportivo solo para ver a Rihanna.

La top model Cara Delevigne también se hizo presente. Es una de las mejores amigas de la barbadense y en sus redes sociales compartió una foto de ella en el State Farm Stadium. En la imagen vestía una playera que decía: “Un concierto de Rihanna interrumpido por un partido de futbol, raro pero como sea”.

Lea también:

Visita nuestros portales: