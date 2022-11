Así se ve la protagonista de 'Floricienta' a sus 39 años

La novela fue producida entre el 2004 y 2005. Foto: Instagram @telenovelasparati

Flor Bertotti, la actriz argentina de 39, fue quien enamoró a los televidentes desde muy pequeña, siendo protagonista de 'Floricienta', una de las novelas más populares de los años 2000 y la cual marcó a toda una generación.

Actualmente, tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales y es fundadora de ‘PANCHA’, una tienda digital en la cual vende productos infantiles, como agendas para colorear, tablas en madera con forma de animales, fragancias y ropa.

Además, es participante de un canal de cocina argentino que se transmite en Instagram llamado @mccainargentina y tiene una cuenta de YouTube que aparece con el nombre de ella.

En su canal están suscritas cuatrocientas mil personas y en él, la actriz hace entrevistas a celebridades de su país, narra anécdotas de su vida y muestra blogs de su cotidianidad que duran de 10 a 20 minutos.

El amor por su oficio artístico y por interpretar personajes es algo que la incentiva a estar en muchos proyectos que involucren ser parte de historias llenas de magia y dulzura.

Por eso, la actriz estará como invitada en una nueva obra que se realizará este 2022, ¿de qué se trata?

Papá Noel es uno de los personajes más icónicos de la navidad. Su característica barba blanca y larga, traje rojo, zapatos negros y cuerpo ancho, hacen de este hombre un ser especial para los niños a quienes les entrega un regalo cada diciembre si se portaron bien.

Sin embargo, la casa de este señor, no deja de ser un lugar que despierta mucha curiosidad para quienes quieren saber cómo funciona la fábrica de sus juguetes favoritos, conocer la personalidad de los duendes que acompañan a Noel en todas sus aventuras y experimentar la sensación de montarse en un trineo conducido por renos.

Por otro lado, las películas que se muestran sobre Papá Noel y que son reconocidas a nivel mundial como por ejemplo ‘Mi pobre Angelito’,‘Kis Kis Kis Bang Bang’ o ‘Bad Santa’, generalmente se desarrollan en Europa o Estados Unidos debido a que son territorios en donde puede caer nieve y las casas tienen en su techo la famosa chimenea por dónde él se desliza para dejar los regalos.

Pero, ¿qué pasaría si los latinoamericanos tuvieran la oportunidad de visitar el cálido hogar del hombre de traje rojo?

Desde el próximo 3 de diciembre hasta el 18 del mismo mes, en La Casa Prado de Miraflores de Perú, ubicada en Av. 28 de Julio 878, Miraflores 15074, se llevará a cabo un evento llamado ‘La Casa de Papá Noel’, en el que los personajes que toda una vida hicieron parte del colectivo imaginario de muchas familias en diciembre, se hará realidad.

Flor Bertotti, quien está activa en las redes, habló sobre la posible adaptación de la novela. Foto: Instagram @florbertottiok

‘Floricienta’: ¿el posible regreso?

Canciones como Por qué, Mi vestido azul y Flores Amarillas, fueron clásicos que marcaron la historia de la novela producida entre el año 2004 y 2005 y también la infancia de los fanáticos de la serie creada por Cris Morena.

No obstante, a pesar que la serie se acabara, en el mes de octubre del 2022 empezaron a correr rumores sobre una posible adaptación de la novela a una obra teatral, ya que el periodista de espectáculos y presentador de radio argentino, Ángel de Bito, a través de sus redes sociales confesó que "Cris Morena imitará la idea de Yankelevich con Casados con Hijos para llevar al teatro la vuelta de Floricienta".

Por eso, aprovechando la situación, el programa Móvil de Intrusos (América), entrevistó a la productora para saber más detalles sobre el regreso de su famosa obra con preguntas para saber si lo dicho por Ángel Bito era ciertas.

Sin embargo, la productora se mostró asombrada por las suposiciones y dijo que, aunque de pronto vuelva al Teatro, la historia de ‘Floricienta’ era una opción que tenía en mente.

Razón por la cual, Flor opinó que hasta el momento Cris no le había ofrecido ningún papel y que, por lo tanto, eran más suposiciones de la gente.

Sin embargo, también aseguró que ese le parecía un gesto divino por parte de la audiencia y le encantaba.

"Hoy si me lo proponen, yo estoy. No es que antes estaba mal con Floricienta, sino que me parecía como que no me podía dar nada más. Fue algo perfecto, quedó en el recuerdo como algo divino", así lo confirmó la actriz para Radio Vale 97.5 en Argentina.

