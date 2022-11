Pablo Milanés el trovador romántico que nunca dejó de cantar

El cantautor cubano Pablo Milanés falleció el 21 de noviembre del 2022. Foto: Facebook Pablo Milanés.

Fernando Criollo. (I)

El cantautor cubano Pablo Milanés falleció este lunes 21 de noviembre del 2022 a los 79 años. Así lo confirmaron amigos cercanos del artista en redes sociales.

Había retomado la ruta de los escenarios aprovechando la tregua que la pandemia le había dado a los artistas musicales para reencontrarse con el público.

En el 2021, Milanés emprendió una nueva gira denominada ‘Días de luz’ con la que empezó a recorrer escenarios en Estados Unidos y Europa.

A sus 79 años, el cantautor cubano volvía a pisar los escenarios para compartir las canciones que había escrito en los últimos meses.

Más de 65 años en la música

Día de luz, Islas, Vestida de mar son títulos que se suman a un extenso repertorio que ha ido creciendo y evolucionando desde hace más de 65 años, en los que ha vivido con, y para la música.

Formado en el Conservatorio Municipal de la Habana y bajo la influencia de la música tradicional cubana y el jazz, dio sus primeros pasos profesionales en la música junto al cuarteto de los Bucaneros a mediados de los años 60.

Después de fugarse de Cuba para denunciar las injusticias del comunismo cubano, Milanés fue enviado a un campo de trabajo forzado para su ‘reeducación ideológica’.

Pero Milanés nunca dejó de creer en la Revolución, pero tampoco dejó de cuestionar lo que le parecía injusto y encontró en la música una forma honesta y universal de compartir su emoción y pensamiento.

Junto con Silvio Rodríguez, de quien terminó distanciado, se convirtió en uno de los impulsores de la Nueva Trova.

Esta especie de activismo musical tuvo eco en otras regiones con voces que compartía las mismas inquietudes como las de Violeta Parra, Chico Buarque, Víctor Jara, Mercedes Sosa, entre otros.

Más de 40 álbumes

En 1973 publica ‘Versos sencillos de José Martí’, el primer trabajo como solista. Además de Martí, musicalizó a otros poetas como César Vallejo y Nicolás Guillén.

De allí en adelante la producción musical de Milanés se cuenta por decenas como solista, proyectos colectivos y colaboraciones con otros artistas. Se calcula que son más de 400 canciones las que conforman su repertorio.

Tras recibir dos Latin Grammy en 2006 y un Grammy a la Excelencia Musical en 2015, Milanés no ha deja de crear música.

Yo no te pido, Los años mozos, Hoy la vi, No me pidas, El breve espacio en que no estás, Pobre del cantor, Hombre que vas creciendo, son algunas de las canciones que consagraron a Milanés como la voz de la Nueva Trova.

Los temas más reconocidos del cantautor han sido interpretados por otros artistas como Fito Páez, Joaquín Sabina, Maná, Joan Manuel Serrat o Víctor Manuel.

Entre todos, sin duda, Yolanda es todo un clásico y la canción que inmediatamente evoca a Milanés. Esta balada de los años 70 fue escrita y dedica a su pareja, en aquel momento, Yolanda Benet.

No sería la única mujer que inspiró el amor o una canción en la vida de Pablo Milanés. Se casó en cinco ocasiones, como si se resistiera a perder la esperanza en el amor.

La última gira del Querido Pablo

Así llega también a cada escenario, a entregarlo todo. En este 2022, la gira ‘Días de luz’ se extendió con nuevas fechas y escalas. En cada escenario volvía a repasar su repertorio más conocido, el que ahora lo hace inmortal.

Sin embargo, una afección de salud que venía arrastrando hace meses lo obligó a parar la gira. El artista fue hospitalizado en Madrid, para ser tratado por “los efectos de una serie de infecciones recurrentes que en los últimos tres meses han venido afectando a su estado de salud”, según se informó en un comunicado.

Milanés ha partido para siempre, dejando una gira inconclusa, pero una presencia eterna como el gran trovador romántico que cantó hasta el último día de su vida.

Visita nuestros portales: