Le regalaron boleto de raspadita en el amigo secreto y ganó USD 175 000

Lori Janes es una estadounidense que decidió participar en un intercambio navideño y recibió -a manera de broma- unos tickets para raspar y ganar. Lo que no esperaba esta mujer es que dentro de estos boletos se encontraba una gran suma de dinero.

La suerte de Janes inició cuando su 'Santa secreto' olvidó comprar el regalo de broma y decidió ir a un puesto en la calle y compró algunos cartones de 'raspe y gane'.

En medio de las risas en el intercambio, los compañeros de Lori comenzaron a animarla para que revelara los premios que había ganado gracias al obsequio de su compañera.

Lori Janes and her coworkers at a dental office in Louisville, Kentucky, were celebrating the holidays with a white elephant party. Janes ended up with a $25 scratch-off ticket. The lottery ticket turned out to be a winner, making Janes $175,000 richer. pic.twitter.com/t1VuqzqVUE